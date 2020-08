$!Policía informa que está prófugo hombre que lanzó café caliente a empleada

“Sobre el caso de la bomba, para arrojar luz, señalo, a) la defensa será positiva, es decir admitir el hecho, b) la dama no sufrió lesiones graves c) el hecho sucedió hace 15 días d) ella no ha faltado a su trabajo e) fui yo quien llamó a la Fiscalía y di los datos del joven”, dijo José Rafael Ariza, su abogado