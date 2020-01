$!Sigue hospitalizado hombre que trató de cortarse el pene

Sigue hospitalizado el hombre que atentó contra su vida mutilándose el pene y provocándose una estocada el pasado 31 de diciembre, en Las Matas de Farfán, en San Juan.

Silfredo de la Rosa, de 45 años, trató de cercenarse su órgano sexual por el desaliento que le arropa al no conseguir empleo.

“Una hora mala que me llegó porque me sentía mal al yo no poder trabajar; soy un hombre trabajador”, expresó De la Rosa a Noticias SIN.