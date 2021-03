VIDEO | Detienen hombre que reclamaba porque no le permitieron abordar vuelo hacia EE.UU.

Circula en redes sociales un video del momento en que dos hombres protestaban en el aeropuerto, porque la aerolínea no les permitió abordar el vuelo que habían reservado con destino a Orlando, Estados Unidos.

El hecho se registró el lunes 15 de marzo en el Aeropuerto Internacional Las Américas cuando dos pasajeros, uno de los cuales fue detenido por agentes policiales, pedían a los representantes de JetBlue que les dejaran abordar el avión, ya que viajaban en compañía de su madre, quien padece Alzheimer.

Una fuente informó a Diario Libre que la prueba de COVID-19 que mostraron los hombres no cumplía con los requerimientos establecidos para fines de viaje, por lo que tuvieron que someterse a un nuevo examen en el laboratorio que funciona en la terminal. Sin embargo, para cuando los pasajeros finalizaron el proceso de realización de las pruebas, desde la aerolínea le explicaron que no había tiempo para abordar porque el vuelo había cerrado.

“A pesar de que no había despegado (el avión), ya se había compartido con las autoridades norteamericanas la lista de pasajeros, y una vez se envía esa lista de pasajeros no se puede modificar esa declaración. Entonces, se le estaba explicando que no iba a poder abordar en ese vuelo y lo que el pasajero decía, de forma molesta, es que su madre estaba registrada y estaba dentro y que el avión no había despegado por lo que entendía que era negligencia de la aerolínea”, explicó la fuente consultada.

Según consta en el video, la situación se fue tornando violenta y agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) se vieron en la necesidad de intervenir, cuando uno de los hombres ingresó sin autorización al área de trabajo del personal la aerolínea, con el fin de tomar su pasaporte.

El reporte policial establece que el apresado es un ciudadano norteamericano de origen dominicano, de 24 años de edad, quien padecía una crisis de ansiedad.