$!Tras la muerte de Soleimaní, Irán y Estados Unidos no quieren ir a la guerra

Ninguno quiere una guerra

'El líder supremo de Irán no quiere una guerra con Estados Unidos, nunca estuvo interesado en enfrentamientos directos, sino que preferirá algo indirecto, como ataques en bases estadounidenses en la región e instalaciones petroleras, que eleven el precio del petróleo y avergüencen a Trump durante un año electoral', agrega.

'Creo que esto se desarrollará durante todo el año, no habrá una única respuesta sino múltiples', explica a Efe Denis Ross, exenviado a Oriente Medio de la Casa Blanca durante la presidencias Bill Clinton y exasistente especial del presidente Barak Obama, entre otros cargos.

David Makovsky, quién fuera parte del equipo encargado de las negociaciones de paz en la región durante la segunda presidencia de Obama, opina en diálogo con Efe que 'esto no es parte de un esfuerzo de Estados Unidos por empezar una guerra con Irán' aunque señala que representa un 'cambio gigante' en la estrategia de Trump en la región.

Consecuencias regionales

Uno de los principales interrogantes que surgen tras el ataque del último viernes y la actual escalada de tensión, es el impacto regional que pueda tener, en un contexto donde los países del Golfo se encuentran estratégicamente alineados con Israel en su oposición a Irán y su creciente influencia en Oriente Medio.

Mientras que ambos analistas coinciden en que este hecho en particular no tendrá una incidencia significativa en las dinámicas regionales ni desencadenará nuevos conflictos, Ross sostiene que 'Irán intentará fomentar aún más la inestabilidad' en Oriente Medio culpando por ello a Estados Unidos, que 'debería dialogar con Europa, Rusia y China y dejar claro que no busca una escalada' para que estos utilicen su influencia con Teherán para restablecer la calma.

'Nadie intervendrá en nuestra parte a menos que reciban nuestro compromiso de que somos flexibles y estamos dispuestos a dar un paso atrás', agrega, sobre la posición estadounidense.

Makovsky, por su parte, valora que los países del Golfo 'están manteniendo un perfil bajo' e intentan 'bajar el tono', al igual que Israel, que menciona 'tampoco busca un enfrentamiento e intenta mantenerse al margen'.