$!Trump revela que toma hidroxicloroquina pero no tiene síntomas de COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este lunes que toma hidroxicloroquina y zinc a diario desde hace más de una semana, porque ha oído 'muchas cosas buenas' sobre su efecto contra el COVID-19, pero insistió en que tiene 'cero síntomas' de la enfermedad.

'Me la estoy tomando, la hidroxicloroquina. Empecé a tomarla hace un par de semanas. No me va a hacer daño', dijo Trump a los periodistas al final de un acto en la Casa Blanca con representantes del sector de la restauración.

'Tomo una pastilla cada día, en algún momento pararé', agregó, tras aclarar que se refería tanto a la hidroxicloroquina como al zinc.

Desde hace más de un mes, Trump lleva exaltando las virtudes de la hidroxicloroquina, un medicamento utilizado contra la malaria, el lupus o la artritis severa, que se ha recetado a muchos pacientes de COVID-19 en todo el mundo, pero que aún forma parte de ensayos clínicos.