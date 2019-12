$!Un grupo mediador entrega propuestas de la oposición al presidente de Haití

'Me gustaría señalar que esta será una reunión para el intercambio de información y la entrega de documentos y no una discusión o negociación para la que no tenemos un mandato', afirmó Castel Germeil.

En la reunión, Moise entregó a los mediadores un documento en el que declara su intención de sentarse a dialogar con las personalidades que integran el Grupo de Pasarela, según agregó Castel Germeil.

Haití atraviesa una de sus crisis políticas más agudas de los últimos años, el país estuvo paralizado por protestas entre septiembre y mediados de diciembre y lleva sin un Gobierno desde el pasado marzo.

A comienzos de noviembre, los partidos de oposición se reunieron en un hotel de la capital haitiana durante dos días y alcanzaron el 'Consenso de Puerto Príncipe', en el que exigen la salida de Moise y su sustitución por un juez del Tribunal de Casación que encabece el país durante un período de transición.

En cambio, el presidente del país plantea la estructuración de un Gobierno de unidad nacional que incluya a la oposición y otros sectores, así como la redacción de una nueva Constitución.

Durante algo más de dos meses, sectores de la oposición movilizaron a miles de personas en las calles para exigir la salida de Moise, en una serie de manifestaciones que prácticamente paralizaron todas las actividades del sector público y privado.

Desde mediados de noviembre, los opositores han aflojado su presión sobre el Gobierno, con lo que se han podido reabrir las escuelas, las actividades económicas se han reanudado y las calles del país más pobre de América han recuperado una cierta normalidad.