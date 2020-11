$!Unicef se viste de azul en celebración por el Día Mundial de los Niños

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se pinta de azul para conmemorar el Día Mundial de los Niños, que se celebra el 20 de noviembre, una fecha de acción mundial “para la niñez y por la niñez”, dedicado a la concienciación a favor de los niños y niñas más vulnerables y excluidos.

El Día Mundial de los Niños es una celebración por los avances conseguidos para toda la infancia, pero sobre todo es un momento idóneo para llamar la atención sobre la situación de los niños y niñas más vulnerables, promover el cumplimiento de los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

“Este año es muy particular debido a la pandemia del COVID-19, y es que muchos niños en el mundo y también en el país; han sufrido un retroceso significativo en el cumplimiento de sus derechos, aumentando la desnutrición infantil; un 11% de los niños no accedieron a sus vacunas y un 12% de mujeres gestantes no accedieron a sus controles prenatales, muchos recién nacidos no pudieron inscribirse en el registro de nacimiento y ha sido necesario un esfuerzo ingente, también la disyuntiva del retraso del inicio de las clases para poder ofrecer a los niños educación no presencial, mientras se preparan las escuelas para poder reabrirlas en cuanto la pandemia, lo permita”, asegura la doctora Rosa Elcarte, representante de Unicef.

Elcarte afirma: “No hay tiempo para perder, es momento de responder y recuperar, y Unicef está trabajando en coordinación con sus socios públicos y privados para mitigar todos estos efectos negativos de la pandemia”.

“Es tiempo de #Reimaginar un mundo mejor para todos los niños. Y qué mejor forma de hacerlo que imaginar a República Dominicana sin matrimonio infantil. En este Día Mundial de los Niños, Unicef celebra que, tras más de 4 años de trabajo conjuntamente con sus socios, se ha conseguido el consenso político necesario para prohibir el matrimonio infantil, y felicita la iniciativa del gobierno dominicano para la eliminar también las uniones tempranas”, puntualiza la representante.

Como parte de esta fecha especial para el organismo internacional, niños y niñas “Amigos de Unicef” elevaron su voz y tomaron el control a través de distintos medios de comunicación del país, a su vez, distintas personalidades influyentes de las redes sociales se unieron #DeAzul en favor de este acontecimiento mundial.

“Los niños nos lo están diciendo alto y claro: ya es hora de que cada niño y cada niña tenga todos los derechos. Hoy, hacemos un llamado a que todos y todas pintemos el mundo de azul en defensa de esos derechos”, enfatizó la máxima autoridad en el país de la mencionada agencia.

También, se sumaron a la celebración las empresas aliadas de la marca, tales como Banreservas, entidad financiera que ha iluminado en tonalidad azul su edificio corporativo principal. Otras corporaciones han compartido actividades en torno a la Convención de Derechos del Niño con sus empleados y en redes sociales. Participando, de igual manera de esta acción global: Grupo Ramos, Marítima Dominicana, Banco Popular, Grupo Puntacana, Banco BHD León, Grupo Humano, PUCMM, Scotiabank, Grupo Humano, Banco Promerica, entre otras.

“Hola, soy Yaimar y tengo 7 años. Yo quiero que todos los niños y niñas sean tratados con igualdad, sin importar su raza, color de piel, religión o género. Todos los niños deben crecer libres y seguros. Mis derechos son los mismos derechos de mis amigos, y también de los niños en otras partes del mundo. Esos derechos nos protegen de las injusticias, es igual como tener un escudo”, expresa una niña en video publicado por la institución.

“Desde que nací tengo derecho a tener un nombre, una identidad por la que me conocen. Yo quiero que todos los niños estén sanitos como yo, y que, si se enferman, puedan ser llevados a un hospital donde les cuiden y les den las medicinas necesarias para ponerse bien”, así se expresa Yaimar Romer Pimentel, una de las niñas que participa en el corte enviado por Unicef a los medios de comunicación en conmemoración de este día”, agrega.

¿Por qué se celebra en esta fecha el Día Mundial de los Niños?

Naciones Unidas celebra el Día Mundial de los Niños el 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado.

¿Qué se celebra?

La Asamblea General de la ONU recomendó en 1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo, y promover su bienestar con actividades sociales y culturales.

¿Por qué Unicef conmemora el Día Mundial de los Niños?

Unicef es la principal organización internacional que se encarga de proteger los derechos de la infancia y conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños. Lleva más de 7 décadas trabajando por los derechos de los niños, basando su trabajo en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprobó un 20 de noviembre y cambió la forma de trabajar.

En esta fecha Unicef se une a la comunidad internacional en la promoción y defensa de los derechos de la infancia.