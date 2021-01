$!Venezuela pide ayuda a los parlamentos de seis países para investigar a Guaidó

El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, subrayó que aunque esos países "hayan delirado" con el reconocimiento a Guaidó como presidente interino de Venezuela, "no pueden pasar" que se hayan cometido esos supuestos delitos en su territorio.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este martes enviar rogativas a las cámaras de España, Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Argentina y Panamá "pidiéndoles que colaboren en la investigación" al líder opositor Juan Guaidó y un equipo de sus cercanos colaboradores por presunta corrupción.

"GRAVES DAÑOS AL PATRIMONIO"

Según Rodríguez, las investigaciones "prefiguran graves daños al patrimonio que les pertenece a todos los venezolanos pero que, además, podrían ser figuras de delitos trasnacionales cometidos en otros países".

Los involucrados deben, por tanto y según el presidente de la AN, "responder ante este Parlamento, ante el sistema judicial de Venezuela y tienen que responder también ante los parlamentos que abran investigaciones en otros países del mundo donde esos hechos se perpetraron".

Señaló directamente un presunto caso de corrupción que involucra al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y una deuda de 360 millones de dólares con la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

Según su versión, Javier Troconis, a quien Guaidó nombró comisionado para gestión y recuperación de activos en el exterior, se puso en contacto con un abogado argentino llamado Sebastián Vidal, un hombre "de confianza" del tío de Abdo Benítez.

De la deuda que tenía, Paraguay acordó pagar a Guaidó -"imagino que en una cuenta personal"- 100 millones de dólares y "condonar el resto del capital".

Rodríguez aseguró que se iban a repartir entre el tío de Abdo, Guaidó y el abogado 26 millones de "dólares en comisiones", por lo que pidió que el caso se investigue tanto en Argentina como en Paraguay.

PETICIÓN A EE.UU.

Por otra parte, Rodríguez aseguró que el exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo afirmó que habían aportado 1.200 millones de dólares "a la oposición venezolana para ayuda humanitaria", mientras que "pocos días después" el embajador de ese país en Venezuela, James Story, lo negó, por eso se preguntó si alguno de ellos miente.

"Si Pompeo no miente y, de la plata de los contribuyentes de los EE.UU., entregaron 1.200 millones de dólares, yo me pregunto dónde están", afirmó.

Por eso también cuestionó "si no debe el Congreso de Estados Unidos" investigar "si en efecto esa plata que le pertenece al pueblo de EE.UU. no fue utilizada para comprar nada y está en cuentas cifradas en Singapur, en Luxemburgo, en Panamá o en Suiza".

OPOSITORES EN ESPAÑA Y COLOMBIA

El líder parlamentario también explicó que en "las revistas de sociales en España" se puede ver con "relativa frecuencia" al opositor Leopoldo López, que vive en Madrid desde diciembre luego de haber dejado su país, pese a tener una causa judicial abierta.

Aseguró que la misma prensa ha publicado que López ha alquilado una vivienda por 12.000 dólares mensuales, por lo que preguntarán al Congreso español "si no van a investigar eso, si no les parece como raro, si España, que se precia de ser uno de los países que más cuidadoso es con el lavado de capitales", no va a analizar el caso.

También se refirió al exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, de quien dijo que vive en un ático de lujo en el acomodado Barrio de Salamanca de Madrid.

"¿Al Parlamento español (...) no le parece interesante preguntarse eso un poquito?", se preguntó.

Por último, se refirió al caso del opositor Sergio Vergara, de quien comentó que vive en Colombia y al que "muchos indicios señalan (...) que cuenta en este momento con millones de dólares en recursos guardados en paraísos fiscales".