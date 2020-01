VIDEO | Hombre acusado de matar a Yaneisy dice que “estaba borracho” cuando abusó de la menor

Uno de los acusados de asesinar a la menor Yaneisy Rodríguez reconoció que abusó sexualmente de la menor bajo los efectos del alcohol y alega que la niña estaba muerta cuando llegó a sus manos.

Franklin Fernández Cruz, de 31 años de edad, dijo que sí intentó violentar sexualmente a la niña al ser cuestionado por periodistas sobre lo acontecido con la menor de cuatro años, desaparecida el pasado sábado 4 de enero.

“Intenté penetrarla, pero no me entró. Yo estaba borracho cuando él me la llevó”, dijo Franklin, refiriéndose al adolescente acusado de participar en la violación sexual contra la menor y posterior asesinato.

Asimismo, asumió que él junto al joven de 16 años, cuyo nombre se omite por razones legales, golpearon a la niña y luego la abandonaron en el basurero de Los Lima.