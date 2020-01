Video | Sánchez presenta un Gobierno dialogante, paritario y con propósito de unidad

El líder socialista reconoció la 'singularidad' de este nuevo Gobierno de coalición con la formación de izquierdas Unidas Podemos (UP) , con el que ha conseguido romper un largo bloqueo político, estructurado en cuatro vicepresidencias, tres de ellas ocupadas por mujeres, y 18 ministerios, cinco de ellos en manos de UP y sus socios y con su líder, Pablo Iglesias, como uno de los vicepresidentes.

UN GOBIERNO DE IGUALDAD Y DE DESAFÍOS ECONÓMICOS

TAMBIÉN PROGRESISTA, ACTIVO, RESUELTO Y EJECUTIVO

Sánchez hizo hincapié en que este Gobierno está definido por 'los valores progresistas de quienes lo representan y de la sociedad que lo ha votado' y seguirá un método de trabajo 'activo, resuelto y ejecutivo, fiel reflejo del número de ministerios que lo forman'.

También de 'la personalidad de sus titulares, con competencias muy precisas y tasadas. Hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia y algunos con un fuerte perfil económico', para afrontar los retos que se exigirá a España en esa materia.

La presente legislatura será la del 'diálogo social, territorial y generacional'. 'Los ciudadanos nos reclaman una España de moderación y no de crispación, que construye puentes y no rupturas, de convivencia y no discordia, cimentada en el acuerdo y no abonada al insulto y la descalificación', recalcó.

Sánchez agradeció 'profunda y sinceramente' a los ministros que abandonan sus puestos en esta etapa el 'extraordinario trabajo' que han desarrollado. Pero 'cada etapa política exige nuevos perfiles', dijo.

Mañana lunes, el nuevo gabinete tomará posesión y un día después, el martes 14, tendrá lugar un Consejo de Ministros de carácter extraordinario.

El viernes 16 se celebrará otra reunión ministerial de la que se espera que salgan los anuncios de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y la formación de izquierdas Unidas Podemos.

El primer reto para el Ejecutivo será el de la cohesión interna entre sus dos componentes y su longevidad dependerá sobre todo de su capacidad para lograr el apoyo de otras fuerzas y superar su debilidad numérica -155 escaños frente a los 176 que marcan la mayoría absoluta-, en un escenario en el que será clave el desarrollo de una mesa de diálogo con el gobierno regional catalán.