$!Vivir en Venezuela, la sombra del miedo 24 horas al día

'Uno está inseguro en este país. El robo es lo que más pasa en mi zona. Sales con temor de que te vayan a quitar lo que cargas para pagar el pasaje o porque no cargues nada y te puedan matar o te hagan daño', cuenta durante una conversación con Efe, mientras oculta su rostro, María (nombre ficticio), de los Valles del Tuy, zona periférica de Caracas.

María vive con miedo constante en Venezuela. El temor a ser asaltada, a que desvalijen su casa o a que secuestren a su hijo no la dejan vivir tranquila ni un solo segundo. Poco le importa si es verdad o no que la tasa de homicidios en el país haya bajado 21 puntos en 2019, según datos recientes.

Cifras dudosas y dispares

Ella reitera que tiene miedo y no percibe que se haya reducido la inseguridad en los últimos tiempos, como afirman otros habitantes de zonas que, sin ser la panacea de la seguridad, registran menos delitos.

Sin embargo, las cifras publicadas por el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz difiere en varios miles de la de la organización no gubernamental. Según la institución pública, la tasa fue de 21 y 33, para 2019 y 2018, respectivamente.

Diferentes percepciones

Duval Luna, 66 años, explica a Efe que siente que bajó la inseguridad y lo mide con las pocas veces que se oye en la calle '¡Agárrenlo!', el grito característico que alarma sobre un ladrón y que precede a otros gritos, los de auxilio de la persona robada.

'Antes se escuchaba más seguido. Ahora escucho esporádicamente gente a la que le han quitado el celular, pero menos. Me siento más tranquilo saliendo a la calle', dice, aunque, pese a todo, asegura que sus amigos y familiares, incluso él, no andan en la calle de noche.

Wilmer Guerra y Valeria Argoy, de 18 y 16 años, respectivamente, sí salen a 'rumbear', pero no caminan en la calle, sino que piden que los dejen en una estación de metro porque 'es lo más seguro. Y sin embargo...', dice él, dejando la frase en el aire y sin concluir.

'Uno no puede estar tranquilo en la calle, siempre tiene que estar pendiente de todo a cada rato, esconder los teléfonos. Literalmente hemos descubierto maneras de esconderlo donde no deberían estar', dice Guerra. Pero estas medidas no evitaron que hace apenas una semana lo atracaran y le quitaran su celular.

A su lado, Argoy repite a cada rato que 'es horrible'. A ella no le ha pasado nada, pero trata de no estar sola nunca para evitar que le puedan robar o 'hacer algo'.

Siempre hay un 'pero' que relativiza la sensación de seguridad en Venezuela.