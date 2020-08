Grandes escenarios reducidos a la pantalla por un virus

Desde los controversiales lives en Instagram del artista Don Miguelo, con bailes sensuales de mujeres y menores de edad, las muy seguidas “tiraderas” de los artistas Lápiz Conciente y Mozart la Para, hasta conciertos en streaming patrocinados por empresas o a título personal de los cantantes, la clase musical busca sobrevivir en medio de la crisis económica que supone no poder estar a pocos metros de miles de espectadores como cuando no existía el intruso coronavirus.

“Tiradera”, la atrapante estrategia

Esta pandemia me ha hecho conectar más con mi esencia, a unirme más a mi familia, a hacer más creativo, crear nuevas canciones; ya he presentado cuatro temas, cada uno con sus videoclips. Me he enfocado más en nutrirme como persona y compartir las cosas importantes con las personas importantes.

“Yo fui el creador básicamente de esa movida, podría decirse... A mí me nació la idea en su momento, y eso fue lo que puso a otros artistas a tirarnos, pero en estos tiempos no creo que sea necesario, porque el hip hop , el reguetón, todo lo que deriva de ese género, es una realidad, por lo que no veo que sea necesario. Yo, si decido hacer alguna con algún artista, es para demostrar mi talento, no por simple estrategia”, comenta.



¿Cómo viviste los inicios de la música dominicana, cuando no existían tantas facilidades para hacer música?

Yo creo que lo único que ha variado es la forma de tú mover tu propuesta. Los grupos que conocí antes de tener mi espacio propio en la música como Campamento Revolucionario y otros... luego entramos nosotros Joa, Vakeró, El Lápiz y un par más, le dimos otro giro, y empezaron personas a mostrar interés. Antes había un género más de hip hop, ahora es mucho más comercial; en esa línea antes estaba Don Miguelo. A mí nunca me ha gustado atribuirme méritos de otros, pero todos hemos aportado para que hoy en día la música urbana esté encaminada.

¿Cómo defines el tipo de música que realizas?

Siempre a mí me ha interesado lo tropical y lo social, traer esos temas con nuevos colores, que se alejan a veces del concepto que se tiene del género; a mí me gusta variar y me inspiro de forma fácil. Un día yo puedo estar viendo las noticias y veo un tema sensible, me llega la musa y saco un tema. Esas son las canciones que me llenan el alma, mis preferidas, aunque la gente no le haga mucho coro. Siento que hay un público que también le gusta la calidad, y que le lleven propuestas interesantes y diferentes.

Soy un artista que tampoco puede dejar de lado el amor. Es satisfactorio cuando personas me dicen: yo me casé o le dediqué una de tus canciones a mi pareja. Yo también he hecho canciones de tiradera y comerciales, pero siempre y cuando no me denigren como artista o se alejen de mis valores.

Dios ha sido generoso conmigo. Poder navegar en diversos géneros, eso no lo hace todo el mundo.

¿Qué viene a corto plazo para la carrera de Vakeró?

A corto plazo seguimos grabando, tenemos la canción lanzada recientemente titulada “Eso dice”, que responde a muchas cosas que se dice de mí en redes sociales, que yo nunca le he parado bola, pero decidí responderlas con música. Lanzamos el video de la canción que lleva por título “Nació pegao”, que cae en el pedestal que le tengo a canciones como “Qué mujer tan chula” o “Los zapatos”. Es una canción que la gente que se ha estresado mucho -porque todo el mundo está en estrés- la puede bailar donde quiera que la escuche.

