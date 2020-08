La música en streaming versus el retorno de los discos de vinilo

La competencia entre las empresas RCA Víctor o la Westrex Co. hicieron importantes aportes al uso de nuevas tecnologías que permitían la grabación a mayor velocidad como la de 45 R.P.M., en un disco de vinilo más pequeño, así como la disco de larga duración o LP.

En República Dominicana

Sin embargo, no fue hasta 1927 cuando se escuchó por primera vez la voz de un dominicano en un disco. Se trata de Antonio Mesa, nativo de Santa Bárbara, Ciudad Colonial. Su presencia en el famoso Trío Borinquen, de los puertorriqueños Rafael Hernández, Salvador Ithier y Manuel Jiménez, lo colocan en la historia al participar en la grabación del disco de la agrupación para el sello Columbia en la ciudad de Nueva York.

“En donde se señalaba que la Columbia Graphone Co. de Nueva York había enviado al señor Felipe O. Moya cuatro discos de gramófonos, con selecciones grabadas por el violinista y virtuoso mocano Gabriel del Orbe”, publicó.

Grabaciones en República Dominicana

Se destacan el merengue “La rigola”, de Francisco A. Lora, la canción “La página primera”, de Piloló Ramírez, la criolla “Fellita”, de Porfirio Golibart, así como el bolero “No me dejen sola”, de J. E. Rodríguez (Feliche) el bolero “Ver si tienes corazón”, de Piro Valerio, y la criolla “No llores nunca”, del maestro Julio Alberto Hernández.

Aunque fueron grabados aquí, aún no existía en el país una fábrica de discos, por lo que hasta esa fecha tenían que ser prensados en Nueva York.

El registro de la música popular dominicana en los discos de vinilo recibió el apoyo de la población que tenía poder adquisitivo, porque eran pocas las personas que disponían de un equipo reproductor. No obstante, las emisoras se encargaron de difundir la creación y avance de los artistas.

La voz del Yuna

En 1947 se creó en La voz del Yuna la Dominican Recording Co. El propósito era claro: promover a los artistas y grabar su música con el sello “Caracol”. Sin embargo, aún no se contaba en el país con la tecnología avanzada para el prensaje de los discos.

La tiranía que encabezó el presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina dedicó recursos a formación del talento artístico en la República Dominicana. No escatimó esfuerzo alguno para ello. La instalación en Bonao de La voz del Yuna en 1944 marcó una nueva era para los artistas en todas sus manifestaciones.

Primeros disqueros

La primera fábrica de disco

El protagonista del primer disco hecho en RD

El laureado maestro Rafael Solano, protagonista de primera línea de la historia musical dominicana, al recordar el primer disco que se hizo en el país dijo: “Lo hicimos nosotros, porque como siempre he dicho, no teníamos una compañía de discos que perdurara en el tiempo. El disco era lo principal para los cantantes; cuando alguien se nos acercaba nos preguntaban si teníamos alguna grabación. Nosotros hicimos ese disco, pero luego de eso creamos un sello que se llamaba Grabación de Artistas Dominicanos (Gada), la cual duró muy poco porque era con nuestros propios recursos. No contábamos con recursos para distribuirlo”.

En la conversación con Diario Libre, el autor de “Por amor” y otros éxitos musicales, contó que en una ocasión vino al país el cantante mexicano Marco Antonio Muñiz, cuando se hizo el Festival de la Canción en 1968. Él se enamoró de “Por amor” y fue el primero en grabarla, no su intérprete original Niní Cáffaro.

“Desde que llegó a México, la grabó para la RCA Víctor -recordó-, y por ahí es que comienza el éxito de nuestra canción. Eso son de los detalles que hemos tenido nosotros. Aquí tenemos que agradecerle a doña Muñeca Selman, que me grababa los discos, pero con la limitante de que no teníamos difusión internacional”, explicó.