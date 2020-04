Alfonso Soriano entre los "reyes" dando jonrón abriendo juego

*8) Japón representado por Ichiro Suzuki con 37

Like Kinsler and Granderson, Ichiro also officially retired in 2019 after playing the first two games of the season with the Mariners in his native Japan.

Known much more for his prowess as a contact hitter with an uncanny ability to slash singles all over the field, the future Hall of Famer never topped five leadoff homers in any of his 19 seasons in MLB. He did hit that mark twice, though, with Seattle in 2002 and ’05 -- a number that remains the club’s single-season record. As for the franchise’s career mark? Ichiro’s 37 leadoff shots are far and away the most; no other Mariners player has hit more than five.

*9) Empate en la novena posición entre Charlie Blackmon, George Springer ambos con 36

El tope de Blackmon es de 10 cuadrangulares para poner en marcha un encuentro, logrado en el 2016, el récord de los Rockies, También dio seis en el 2015, el 2017 y el 2019. Sus 36 dejaron bien atrás los ocho de Eric Young padre, quien tenía el récord anterior en Colorado.

Como mencionamos más arriba, Springer impuso la marca de los Astros con 12 cañonazos para iniciar las acciones en el 2019. Considerando que se quedó como primer bate fijo a finales de mayo del 2016, su ascenso ha sido bien rápido, sumando nueve en el 2017 y ocho más en el 2018.