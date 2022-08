Brittney Griner apela su sentencia de prisión rusa

Los abogados de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner presentaron una apelación de su sentencia de prisión rusa de nueve años por posesión de drogas, informaron el lunes agencias de noticias rusas, en medio de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia que podrían conducir a un intercambio de prisioneros de alto perfil.

Griner, una centro ocho veces All-Star con Phoenix Mercury de la WNBA y dos veces medallista de oro olímpica, fue condenada el 4 de agosto después de que la policía dijera que encontraron botes de vaporizador que contenían aceite de canabis en su equipaje en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú.

Griner admitió que tenía los botes en su equipaje, pero dijo que sin darse cuenta los había empacado a toda prisa y que no tenía intenciones criminales. Su equipo de defensa presentó declaraciones escritas de que le habían recetado canabis para tratar el dolor.

Su arresto en febrero se produjo en un momento de mayor tensión entre Moscú y Washington, pocos días antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania. En ese momento, Griner, reconocida como una de las mejores jugadoras en la historia de la WNBA, regresaba a Rusia, donde juega durante la temporada baja de la liga estadounidense.

La abogada Maria Blagovolina fue citada el lunes por las agencias de noticias rusas diciendo que se presentó la apelación, como se esperaba, pero que los motivos no quedaron claros de inmediato.

La sentencia de nueve años estuvo cerca del máximo de 10 años, y Blagovolina y el abogado adjunto Alexander Boykov dijeron después de la condena que el castigo era excesivo. Dijeron que en casos similares, los acusados han recibido una sentencia promedio de unos cinco años, con aproximadamente un tercio de ellos con libertad condicional.

Antes de su condena, el Departamento de Estado de EE. UU. declaró que Griner había sido “detenida injustamente”, un cargo que Rusia ha rechazado rotundamente.

Reflejando la creciente presión sobre la administración de Biden para hacer más para traer a Griner a casa, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, tomó la medida inusual de revelar públicamente en julio que Washington había hecho una “propuesta sustancial” para traer a Griner a casa, junto con Paul Whelan, un estadounidense que cumple una condena de 16 años en Rusia por espionaje.

Blinken no dio más detalles, pero The Associated Press y otras organizaciones de noticias informaron que Washington ofreció liberar a Viktor Bout, un traficante de armas ruso que cumple una sentencia de 25 años en los EE. UU. y una vez se ganó el apodo de "Mercader de la muerte". .”

El domingo, un alto diplomático ruso dijo que se habían llevado a cabo conversaciones sobre un intercambio.

“Este tema bastante delicado del intercambio de ciudadanos rusos y estadounidenses condenados se está discutiendo a través de los canales definidos por nuestros presidentes”, dijo Alexander Darchiev, jefe del departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la agencia estatal de noticias Tass. “Estas personas son, de hecho, , siendo discutido. La parte rusa ha estado buscando durante mucho tiempo la liberación de Viktor Bout. Los detalles deben dejarse en manos de profesionales".