Charlie Villanueva ahora es un empresario en Dallas

Ahora que está fuera del juego, la pasión de Charlie Villanueva son los negocios. Y de manera particular los bienes raíces.

“Me estoy dedicando mucho a los negocios”, dijo Villanueva, el exjugador de la selección nacional dominicana de baloncesto y de la NBA, quien estuvo de visita en el país en ocasión de su cumpleaños 38 el pasado 24 de agosto.

“Estoy invirtiendo en los bienes raíces, eso me encanta mucho. Cuando me retiré en el 2016, me puse a invertir y gracias a Dios que todo me está yendo bien”, señaló el jugador, que reside en Dallas, Texas (Estados nidos).

Proyecto basket en RD

El jugador de 10 años de experiencia en la NBA mostró algo de interés para colaborar con algún proyecto de baloncesto en el país.

“Siempre quiero hacer algo aquí. Estábamos hablando Francisco (García) y yo de comenzar a hacer clínicas aquí en República Dominicana. Nos vamos a poner a eso y a ver si lo podemos lograr”, señaló Villanueva, quien fue parte del público en asientos de cancha en el partido de República Dominicana ante Panamá, correspondiente a la ventana clasificatoria del Mundial FIBA 2022, el pasado 25 de agosto.

El día anterior fue su cumpleaños y el de su esposa, con quien compartió asiento y García, el también exNBA y exjugador de la selección. “Compartimos un momento en Cap Cana, pero cuando escuché de este partido, yo tenía que estar presente y apoyar la República Dominicana”, dijo. Villanueva entró con una bandera colocada sobre su espalda.

¿Jordan o LeBron?

La consistente pregunta sobre cuál de los dos jugadores escoger: Jordan o LeBron.

Villanueva tiene su respuesta al respecto. Y sin dudar dice: “Michael Jordan”.

Jordan se retiró en 2003; Villanueva entró a la superliga en 2005 y compitió en cancha contra LeBron. “De chiquito he visto a Michael Jordan jugar. LeBron es buenísimo, pero es Michael Jordan todavía”.

Horford y Towns

García y Villanueva representaron al país en varias ocasiones.

Al Horford tuvo una experiencia efímera y Karl-Anthony Towns en un par de ocasiones.

Villanueva sueña con que eso cambie. “Quiero ver a Horford jugar otra vez, representar el país y a Karl Towns”, dice.

Apuntó que cada año se ve más dominicanos entrar a la NBA “y ojalá que siga así”.