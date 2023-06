Pistons anuncian acuerdo con su nuevo entrenador Monty Williams

Monty Williams tomará las riendas de los Pistons de Detroit.

El equipo confirmó el viernes que había llegado a un acuerdo con Williams para llenar la vacante de entrenador. Los términos del acuerdo no se dieron a conocer, pero una fuente cercana a la situación dijo el miércoles a The Associated Press que era un contrato por seis años.

La persona solicitó permanecer anónima porque la transacción no se había anunciado en ese momento.

"Después de pasar un tiempo con Monty, es claro que él ha encontrado un equilibrio único entre lograr la victoria en el nivel más alto y nutrir una cultura de crecimiento, desarrollo e inspiración", dijo el dueño de los Pistons, Tom Gores. "Estoy más que emocionado. Ésta es una gran victoria para nosotros".

Williams, de 51 años, fue destituido por Phoenix el 13 de mayo, dos temporadas después de llegar a las Finales de la NBA y una luego de obtener el galardón al Entrenador del Año.

Ganó el 63% de sus partidos a lo largo de cuatro campañas regulares con los Suns, que sin embargo cayeron eliminados en las semifinales de la Conferencia Oeste dos años en fila, luego de sucumbir ante Milwaukee en las Finales de la NBA de 2021.

Los Pistons presentarán formalmente a Williams la próxima semana, durante una conferencia de prensa en Detroit. El estratega dijo que tomó la decisión de firmar con los Pistons tras una serie de conversaciones con Gores, el gerente general Troy Weaver y otros ejecutivos.

"Hace una semana, yo no estaba seguro de qué me depararía el futuro", dijo Williams en el comunicado del equipo. "Pero tras hablar con Tom y Troy, estoy emocionado por escuchar su visión a futuro para los Pistons. Tienen un plan meditado y yo aprecio el énfasis que ellos ponen en el lado humano del negocio. Mostraron una consideración tremenda para mí y para mi familia durante este proceso".

Detroit ganó 17 partidos la temporada anterior, el menor número en la NBA. Dwane Casey renunció como entrenador cuando le restaba un año de contrato, para aceptar un puesto en la gerencia.

Los Pistons no tuvieron buena fortuna en la lotería del draft. Se hicieron de la quinta selección general por segundo año consecutivo y se perdieron la oportunidad de reclutar al astro francés Victor Wembanyama, quien a sus 19 años es considerado futuro jugador de los Spurs de San Antonio, a quienes la suerte favoreció con el primer turno.

Detroit, tres veces monarca de la NBA, se ha ganado un lugar en los playoffs sólo dos veces en los últimos 14 años. No gana un partido de postemporada desde 2008, cuando avanzó a la final de la Conferencia Este por sexta ocasión seguida durante una era notable que incluyó el título de la liga en 2004.

Al año siguiente, se quedó a una victoria de revalidar el cetro.