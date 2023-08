Minaya no estará con el conjunto dominicano en el Mundial de Baloncesto

El jugador dominicano, Justin Minaya, anunció de manera oficial que no podrá participar con el equipo nacional dominicano en el Mundial de Baloncesto que arranca el próximo 25 de agosto en Filiponas, Japón e Indonesia.

Minaya hizo el anuncio en su cuenta de Instagram este martes en la tarde.

"Luego de conversar con mi familia, doctores y mi agente, hemos llegado a la conclusión conjunta de que lo mejor para mí, es enfocarme en alistarme físicamente para el inicio de los campos de entrenamiento y la temporada próxima. Desafortunadamente, esto no me permitirá representar a la República Dominicana en la Copa Mundial. Estoy decepcionado por no poder jugar en el torneo, quiero darle las gracias a los oficiales de la Federación Dominicana de Baloncesto, el grupo de coaches y mis compañeros de equipo, por todo lo que han hecho por mí. Además, quiero darles las gracias a todos los fanáticos dominicanos por su apoyo", expresó Minaya.

El joven jugador dominicano que está a la puerta de la NBA, sufrió una lesión en la rodilla derecha en un intento de donqueo, Víctor Liz le dio un pase para alley-oop que Minaya no pudo controlar cuando restaban 6:20 en el tercer período del partido ante la Universidad de Memphis en el Palacio de los Deportes "Virgilio Travieso Soto".

Minaya terminó el encuentro con cuatro puntos, pero pudo salir caminando por sus propios pies.

El dominicano de 6´6" de estatura, estudió en la Universidad de Providence y terminó su temporada 2022-23 con los Portland Trailblazers participando en cuatro partidos en los que encestó 4.3 puntos con 3.8 rebotes y una asistencia por partido.