Laguneros ganar tercer título al hilo en San Cristobal

El club Laguneros logró el campeonato del TBSSC al vencer con marcador 76 por 66 a los Buitres con una gran actuación del armador Richard Bautista.

"Manito" fue el mejor jugador por los campeones, tras totalizar 28 puntos, capturar cuatro rebotes, repartir siete asistencias y recuperar tres balones, siendo clave para el tercer título de manera consecutiva de Laguneros.

"En el 2021 vine con el Club Ciro Pérez y caímos derrotados ante Laguneros, pero me siento muy contento de ser parte de los últimos dos campeonatos de este equipo" expresó Bautista luego del partido.

Juan Miguel Suero, refuerzo que ha sido parte de los tres campeonatos en la historia del combinado representante de Madre Vieja Norte, terminó con 14 unidades y siete asistencias.

"Laguneros me dieron mi primera oportunidad en San Cristóbal hace muchos años, me siento honrado de ayudarlos a conseguir su primer campeonato en el 2021 y otros dos en las ediciones posteriores, esto es un negocio pero me gustaría volver con ellos la temporada que viene porque me han tratado demasiado bien" expresó Suero en la entrevista luego del partido.

Joel Fabian, dirigente campeón, también contó con el aporte de los jugadores nativos Wester Brea y Julio Sánchez, quienes terminaron con 12 y 10 puntos, respectivamente.

"Me siento contento de obtener mi tercer campeonato consecutivo, hablar de Juan Miguel Suero es hablar de un jugador que viene como un nativo más, entiendo que esa fue parte de la clave de esta corona" indicó Fabian luego del encuentro.

Con esta corona correspondiente al TBSSC 2023, Laguneros se mantienen como el único equipo que ha representado a San Cristóbal en la Copa de Campeones, evento que ha sido dominado por los representantes de Haina en 2022 y 2023.

Los Buitres, equipo que fue dirigido por Freddy Sánchez, tuvo en los refuerzos Jeison Colomé y Leo Cabrera a sus mejores hombres, convirtiendo 18 y 14 puntos respectivamente, añadiendo Leo Cabrera ocho rebotes a su actuación.

Los Buitres no se coronan campeones del la temporada 2015, cuando vencieron a al Club Ciro Pérez en la final.

Recuento del torneo y premios

El torneo contó con la participación de los equipos Avispones de Pueblo Nuevo, Club los Buitres, Huracanes de Madre Vieja y los campeones Club Laguneros, jugaron una serie regular de nueve partidos.

El mejor registro de la serie regular lo consiguió los Buitres y avanzaron directamente a la serie final, los conjuntos Avispones de Pueblo Nuevo y Laguneros, se midieron en una semifinal al mejor tres, mientras que Huracanes de Madre Vieja quedaron eliminados.

En la serie final del TBSSC pactada al mejor de tres partidos, club Laguneros barrió a los Buitres 2-0 y de esa manera se llevaron su tercera corona de manera consecutiva.

Jeison Colomé (Buitres) fue electo jugador más valioso (JMV), Freddy Sánchez (Buitres) dirigente del año, Maicol Frias (Avispones) sexto hombre del torneo, Juan Araujo (Huracanes) jugador más disciplinado, Braulio de la Cruz (Huracanes) el mejor jugador nativo y Yeremi Rivera (Buitres) se llevó el premio al novato del año.

En el apartado de estadísticas individuales, Anyeuri Castillo (Avispones) fue líder de puntos con 26 por partido, Leandro Cabrera (Buitres) lideró los rebotes con 13.3 por juego, Richard Bautista (Laguneros) líder de asistencias (7.9) y robos (3.0) por encuentro, mientras que Eliezer Valdez (Laguneros) promedió tres tapas por choque, para ser el mejor.

Transmisión y redes

Todos los partidos del TBS del Sur fueron escenificados en el polideportivo de San Cristóbal y transmitidos en vivo por el YouTube de Abasancris y las noticias e informaciones de la competición fueron posteadas a través de la cuenta oficial del torneo @TbsSanCristóbal.