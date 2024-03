Draymond Green tras ser expulsado en el primer cuarto: "Me lo merecía"

Draymond Green fue expulsado a menos de cuatro minutos del arranque del choque donde los Warriors vencieron, el miércoles, al Magic después de discutir con un árbitro, y el jueves, el ala-pívot mostró remordimiento por sus acciones.

En el episodio del jueves de "The Draymond Green Show", la estrella de Golden State dijo que desearía haber manejado las cosas de manera diferente con el árbitro Ray Acosta.

"Simplemente no puede suceder. Dije lo que dije. Merecía que me echaran en ese momento", dijo Green en su podcast. "Me hubiera gustado haber girado mi cuerpo, haberlo inclinado y haber ido al banco, pero sí, simplemente no puede suceder".

Durante el primer cuarto del miércoles, Green comenzó a discutir con Acosta luego de ser sancionado por su primera falta.

Las palabras continuaron después de que a Steph Curry le sancionaran una falta de tiro, y Green se enfrentó a Acosta y le gritó.

Una falta técnica no lo detuvo, y Acosta le dio una segunda, poniendo fin a la noche de Green, a poco más de tres minutos y medio de juego.

El jefe de los árbitros, Mitchell Ervin, dijo a los periodistas después del partido que la segunda falta técnica se cometió "después de una diatriba prolongada, Green dirigió una vanguardia profana atroz hacia un árbitro del juego".

Fue la cuarta expulsión de Green en la temporada, una marca personal para el veterano de los Warriors, y la segunda este año que se produjo en el primer cuarto.

Según ESPN Stats & Info, Green es el primer jugador en ser expulsado al menos cuatro veces en una temporada desde Kevin Durant en 2017-18.

Durant fue expulsado cinco veces esa temporada.

"No voy a reaccionar exageradamente, como, ´¡Oh hombre!'", dijo Green en su podcast. "Las cosas nunca son tan buenas como parecen; nunca son tan malas como parecen. Sé dónde estoy. Entiendo lo que estoy haciendo para seguir adelante. Y mi posición es simplemente asegurarme de que esa sea la excepción y no la regla".

Los Warriors aun así ganaron, 101-93, incluso sin que Green jugara casi todo el partido.