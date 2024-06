El plan de Mavericks para frenar a Celtics en las Finales de la NBA: Que peleen entre ellos

Jason Kidd no encontró la manera de detener a los Celtics de Boston en el primer partido de las Finales de la NBA.

Ahora espera que se interpongan en su propio camino.

El entrenador de los Mavericks de Dallas parecía querer sembrar la discordia en el vestuario de Boston el sábado señalando a Jaylen Brown como el mejor jugador de los Celtics, evidentemente para irritar a Jayson Tatum, jugador del primer equipo de la NBA y sexto en la votación para el MVP de la liga.

Tatum dijo que no funcionará.

"Entendemos que la gente trata de abrir una brecha entre nosotros", dijo Tatum. "Tratan de dividirnos y decir que uno debería ser cambiado, o que uno es mejor que el otro. No es la primera vez".

Brown estuvo completamente de acuerdo.

"Hemos estado enfocados en cuáles son nuestros roles y nuestros trabajos", dijo. "No podemos permitir que alguna opinión externa intente interponerse entre nosotros".

Brown y Tatum, se convirtieron en uno de los mejores dúos de la NBA, llevando a los Celtics a las finales de la Conferencia Este cinco veces en sus siete temporadas juntos.

Aunque los números de la carrera de Tatum son mejores, Brown es el jugador mejor pagado de la liga, con un contrato por más de 300 millones en cinco años. Brown también superó 22-16 a Tatum en la victoria del Juego 1 sobre Dallas el jueves por la noche.

Eso explicaría por qué Kidd que Brown era la principal amenaza de Boston.

Tatum promedió 27 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias esta temporada, y Brown 23, 5.5 y 3.6. Incluso con Brown superándolo en el Juego 1, los números de Tatum son mejores en los playoffs hasta ahora. (Por cierto: la verdadera estrella del primer partido fue el pívot de Boston, Kristaps Porzingis).

El entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, dijo que no le preocupa que las rivalidades internas se interpongan en el camino de su equipo, siempre y cuando sus jugadores "se centren en la verdad".

Los Mavericks tienen su propio Big Two, con el escolta cinco veces All-NBA del primer equipo Luka Doncic y Kyrie Irving para formar un backcourt All-Star. Irving trata de no prestar atención a las conversaciones que lo enfrentan a su compañero de equipo.

"Solo estoy aquí para jugar", dijo Irving. "Hay que dejar a un lado otras cosas y mejorar como equipo. Dejemos que los demás discutan quién es mejor en el equipo y quién tiene la mayor responsabilidad. Es nuestro trabajo estar preparados".