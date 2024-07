Paul George ficha como agente libre con 76ers por 212 millones de dólares

Paul George y los 76ers de Filadelfia acordaron un contrato de agente libre por cuatro años y 212 millones de dólares, informó el lunes una persona con conocimiento del acuerdo.

George, nueve veces seleccionado al Juego de Estrellas, firmaría el sábado, apenas se levante la moratoria de la liga sobre contrataciones, dijo la fuente que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada pues el acuerdo no puede ser anunciado hasta ese momento.

Con George uniendo fuerzas con Joel Embiid, MVP de la NBA de 2023, y el escolta All-Star Tyrese Maxey, los 76ers contarán con uno de los tríos más formidables de la liga. Intentan armar un núcleo que pueda competir con los Celtics de Boston, flamantes campeones de la liga.

Maxey también se quedará a largo plazo tras acordar el lunes una extensión de cinco años y 204 millones de dólares con los Sixers, dijo una fuente anónima a la AP, porque el acuerdo aún no estaba finalizado.

George eligió a Filadelfia tras rechazar continuar con los Clippers de Los Angeles. Podía ejercer una opción en su contrato por 48,8 millones en 2024-2025. Puso fin a una etapa de cinco años con el equipo en el que promedió al menos 21.5 puntos cada temporada.

George ha promediado 20.8 puntos en una carrera de 14 años con Indiana, Oklahoma City y los Clippers.

El equipo angelino, que intentó ganar con el trío formado por George, Kawhi Leonard y James Harden, indicó el domingo por la noche en un comunicado de prensa: "Paul nos ha informado que está firmando su próximo contrato con otro equipo".

George, de 34 años, se suma a unos Sixers que se han quedado a deber en los playoffs pese a que Embiid se ha establecido como uno de los mejores jugadores de la NBA.

Filadelfia no gana el campeonato de la liga desde 1983 y no ha superado la segunda ronda de la Conferencia Este desde 2001.

George ha sido seis veces miembro del equipo All-NBA, cuatro veces miembro del Equipo Defensivo de la NBA y fue el jugador que más mejoró de la liga en 2013. Fue finalista tanto para el MVP de la NBA como para el Jugador Defensivo del Año en 2019, cuando lideró la liga con 2.21 robos por partido. Nunca ha jugado en unas Finales de la NBA.

A pesar de su historial de lesiones, con pocas opciones disponibles y aproximadamente 65 millones fijados bajo el tope salarial, los 76ers buscaron a una estrella en el ocaso, pero aún de élite, como George.