“Nosotros lo amamos a Karl Towns, Karl Towns es parte de este grupo y esta familia”, contestó el dirigente del conjunto dominicano Néstor “Ché” García” al ser cuestionado sobre el jugador de la NBA en la conferencia de prensa luego del triunfo 90-77 ante Egipto en su primer partido del Torneo de Repechaje Olímpico que se celebra en El Piero, Grecia.

“Karl no pudo venir porque su equipo le recomendó descansar, no porque el no haya querido”, agregó García.

Towns fue operado del menisco izquierdo y regresó al conjunto de Minnesota Timberwolves para los playoffs, “Karl es parte nuestra y lo va a ser siempre”, puntualizó García.

Montero el mejor

Jean Montero lideró el ataque del conjunto criollo con 17 puntos y cuatro asistencias y fue escoltado por Chris Duarte con 14 y seis rebotes, el conjunto dominicano confrontó problemas para anotar en el primer periodo (16-22) y logró su mejor desempeño en ambos lados de la cancha en el segundo parcial, al dominar a los egipcios 27-9, para irse al medio tiempo con un marcador favorable de 43-31 y nunca mirar atrás.

“Salimos a la cancha e hicimos lo que estábamos supuestos a hacer”, fueron las palabras del canastero Chris Duarte en conferencia de prensa luego del encuentro.

Para el dirigente Néstor “Ché” García la clave del triunfo fue que controlaron los tableros y tuvieron un gran juego defensivo durante tres periodos.

“No importa el rival, nosotros vamos a salir a la cancha a competir, y vamos a dar lo mejor de nosotros”, expresó Duarte sobre el próximo compromiso del conjunto ante Grecia este miércoles a partir de las 2 de la tarde.

“Yo lo llamo a esto el grupo de la muerte, todos los grupos son difíciles, pero acá hay selecciones muy grandes, esto para mí es más difícil que un mundial”, expresó García sobre lo que se viene para el país en lo que resta de la competencia que da un solo puesto a París 2024.