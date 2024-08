Andrés Feliz preparas maletas con su familia para tomar avión hacia España y emprender el mayor desafío clubístico de una carrera que a los 27 años de edad ya lo tiene en la discusión al mejor armador dominicano de la historia.

Desde el próximo mes será el primer quisqueyano en vestir la franela del Real Madrid, el club más laureado de Europa, donde es el máximo ganador doméstico (36 ligas y 29 copas) y de la Euroliga (11).

"Si te digo que soñé con jugar a un nivel como el que estoy jugando hoy te diría que no, pero cada día que se me presenta la oportunidad yo creo que es algo que es de apreciar y de valorar y por eso trato de sacarle el mayor rendimiento a la oportunidad que se me brinda cada día", explica Feliz.

Al WiZink Center de Madrid, "Andresito" llega como relevo del español Sergio Rodríguez, una leyenda que se retiró en mayo, a competir por minutos con el argentino Facundo Campazzo.

"Es que es una oportunidad... para mí en mi carrera nada ha sido regalado. Yo soy un fajador, a mí se me brindó la oportunidad, voy a trabajar, a hacer mi mayor desempeño, mi mayor trabajo para ayudar al equipo a mejorar, para eso he sido contratado", dice Feliz a Diario Libre.

Una oportunidad que le permitirá unirse a James Feldeine como los únicos dominicanos que han disputado la Euroliga, el torneo de clubes más importante fuera de la NBA.

"Ahora mismo eso no me obstruye la mente, de que sea el sustituto, de que sea el titular, yo lo que quiero ser es ayudar el equipo a ganar y ser mejor jugador cada día", explica quien en mayo pasado se convirtiera en el primer duartiano en ser elegido en el Mejor Quinteto de la Liga Endesa (ACB) tras un curso donde promedió 15 puntos, 4.3 rebotes, 4.3 asistencias y una valoración de 16.9, la séptima mejor del campeonato.

Conexión con Guachupita

Feliz se considera ser un embajador de Guachupita y allí recibe un trato como tal; el barrio donde nació, creció, aprendió a jugar y del que no desaprovecha la oportunidad para visitar, defender y apelar a nombres de personas sobresaliente del sector para mitigar la imagen de zona de peligro y marginalidad que ha acompañado esa localidad.

Dispara con nombres como Teresa Durán (quien fuera su entrenadora), Joan Guzmán, Matilde Guerrero y Deivi Jones, este último con acuerdo mixto con los Sixers de Filadelfia.

En la remozada cancha del Club Rafael Leónidas Solano (techada y dotada de tabloncillo desde octubre de 2022 con inversión del Gobierno por RD$54 millones) Feliz atiende a Diario Libre tras jugar unos partidos ligeros con un grupo de amigos.

"Aquí fue que yo perdí el miedo, que aprendí a jugar con corazón, con sangre", dice el héroe del triunfo ante Italia en la pasada Copa del Mundo (24 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias). "Esta es mi cancha, de aquí fue de donde yo salí, de donde yo soy, de donde es toda mi gente, toda mi familia y donde yo crecí. Es parte de mí, dondequiera que yo vaya, a cualquier nivel que vaya escalando, mi barrio, Guachupita, siempre ha formado parte de mí", dice Feliz.

De ahí que apoya la propuesta del dirigente Manolo Chevalier, que busca una franquicia para el club en el básquet superior del Distrito Nacional.

Ascenso

La llegada al Real Madrid es tocar el cielo. Señalado por el cuerpo técnico como potencial NBA desde que debutó con la selección sub-17 que ganó el Centrobasket 2013 y luego fue líder en puntos en el Mundial sub-19 de 2015, Feliz consiguió una beca en 2014 para culminar los dos últimos años del bachillerato en Florida, pasó por un Junior College (escuela técnica) y estuvo dos años en la Universidad de Illinois hasta 2020.

A principio de 2021 llegó a la segunda división de España y el verano de ese año saltó a la ACB con el Joventut de Badalona, donde jugó las últimas tres campañas.

Un ascenso que ha sido bien capitalizado y traducido al seleccionado nacional, donde ha jugado un papel clave para la clasificación a la Copa del Mundo de 2023.

¿El sueño NBA?

"No, no, yo no cierro puertas, yo soy un fajador. Obviamente, vivo el día a día, sigo enfocado en mi paso firme y Dios sabe cuál es mi camino, siempre estoy enfocado en eso, si Dios me da la oportunidad de llegar a la NBA lo lograré", dice.