El hombre que acusaba a Dwight Howard de acoso sexual retira la demanda

Una demanda civil contra la ex estrella de la NBA Dwight Howard alegando agresión sexual y agresión física ha sido desestimada, según un expediente judicial obtenido por ESPN.

La desestimación se produjo el lunes en el Tribunal del Condado de Gwinnett en Georgia y fue presentada por Stephen Harper, quien inicialmente presentó la demanda contra Howard en julio de 2023.

En la presentación del lunes, Harper desestimó todas las reclamaciones que había presentado contra Howard con prejuicio, lo que significa que no puede volver a presentar una demanda sobre esas reclamaciones.

Justin Bailey, uno de los abogados de Howard, le dijo a ESPN que no se le pagó dinero a Harper a cambio de que retirara la demanda contra Howard.

Los abogados de Harper no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda surgió de un encuentro en julio de 2021 en la residencia de Howard en Georgia, donde Harper acusó a Howard de agredirlo sexualmente. La denuncia de Harper de julio de 2023 también acusó a Howard de "infligir intencionalmente angustia emocional" y encarcelamiento falso.

Howard negó esas acusaciones y dijo en una presentación en octubre que él y Harper participaron en "actividad sexual consensual".

Posteriormente, Howard argumentó en una presentación en diciembre que las acusaciones en su contra carecían de fundamento y pidió al tribunal que fallara inmediatamente a su favor y desestimara la demanda sin juicio. Un juez denegó esa solicitud en febrero.

En la denuncia original, los abogados de Harper dijeron que él y Howard comenzaron a comunicarse por mensajes directos en Instagram en mayo de 2021, y que Harper inició el intercambio. La denuncia de Harper mostraba capturas de pantalla de los supuestos intercambios de Instagram entre Harper y Howard, junto con un recibo de Uber por el viaje de Harper a la residencia de Howard la noche del encuentro.

Harper acudió a la policía un año después, según un informe de incidentes de julio de 2022 del Departamento de Policía del Condado de Gwinnett, que fue obtenido por ESPN. No se presentaron cargos.

"Esto no es más que un caso clásico de amor no correspondido", escribieron los abogados de Howard en la presentación de diciembre obtenida por ESPN. "Después de una velada consensual, el señor Howard ya no estaba interesado en seguir con la compañía del señor Harper".

Los abogados de Harper escribieron en una respuesta en enero que la demanda "no tenía nada que ver con un amor no correspondido" y pidieron al juez que pasara por alto los esfuerzos de Howard "por escapar de las consecuencias de sus acciones" y permitiera a Harper demostrar sus afirmaciones ante un jurado.

Howard, de 38 años, jugó por última vez en la NBA en 2021-22 con Los Angeles Lakers. Es ocho veces All-Star y tres veces Jugador Defensivo del Año de la NBA.