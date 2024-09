El problema de Jordan para vender su mansión demasiada Michael Jordan

La mansión de Michael Jordan sigue sin ceder en el mercado de ventas, y él tampoco lo hará.

Jordan, la leyenda del baloncesto conocido por establecer récords en la cancha, está cerca de lograr otro: tener la mansión más famosa que simplemente no se vende.

Su extensa propiedad de Highland Park, Illinois, que salió a la venta en US$29 millones en 2012 y ahora reducida a alrededor de US$15 millones, ha permanecido en el mercado durante más de una década. A pesar de la importante caída de precio, el seis veces campeón de la NBA no está interesado en reducir el precio aún más, según un informe del Wall Street Journal.

Los compradores potenciales y los expertos en bienes raíces se preguntan: ¿es la casa demasiado "Michael Jordan" para alguien más?

Protegida por una puerta de hierro personalizada que hace alarde del número 23 del uniforme de Jordan, la mansión de 5,200 metros cuadrados es un santuario al mismísimo GOAT. El putting green al aire libre luce banderas con su silueta Nike y una sala de cine muestra su imagen en luces.

En el interior, el nombre de Jordan y los de sus hijos (Marcus, Jeffrey y Jasmine) están pintados sobre una cancha de baloncesto de tamaño natural, mientras que un vestuario, una sala de trofeos y una sala de póquer apta para fumadores completan el cuadro. Algunas de las puertas proceden directamente de la Mansión Playboy original de Hugh Hefner, e incluso hay un acuario incorporado.

Pero no esperes que la desjordanización ayude a vender esta propiedad. La agente inmobiliaria Katherine Malkin le dijo al Journal: "Realmente no hemos hablado de eso porque es parte del atractivo. No lo vemos como un obstáculo".

Aun así, vender la residencia ultrapersonalizada de una celebridad no es una tarea fácil.

La casa de Derek Jeter frente al lago de Nueva York, completa con torretas y una mini Estatua de la Libertad, estuvo sin venderse durante seis años y requirió casi US$10 millones en rebajas de precio antes de finalmente venderse por US$5.1 millones. El rockero Slash luchó durante dos años para encontrar un comprador para su mansión con temática de calaveras, y la residencia de Jersey Shore de Joe Pesci, al estilo de Uno de los Nuestros, tardó tres años en venderse.

Mientras tanto, la mansión de Jordan se ha convertido en un imán para los curiosos.

Los turistas posan rutinariamente en la puerta de entrada, y los fanáticos sin mucho dinero se comunican con Malkin con la esperanza de obtener una visita gratuita o un precio de ganga. El año pasado, un adolescente incluso intentó entrar a la fuerza, a pesar de la seguridad de la propiedad las 24 horas. Recientemente, un video de TikTok que sugería falsamente que la mansión se había inundado se volvió viral, lo que se sumó a la atmósfera circense que rodea la oferta.

Si bien Jordan ha reducido el precio a US$14,85 millones, no habrá más descuentos. Es famoso que se retiró de una subasta de 2013 porque no quería vender la casa por menos de lo que valía.

El grupo de Jordan ha probado tácticas creativas para encontrar al comprador adecuado.

El agente inmobiliario Kofi Nartey dirigió una campaña de marketing con videos dramáticos tanto en inglés como en mandarín, aprovechando la enorme popularidad de Jordan en China. Nartey incluso endulzó el trato prometiendo una colección completa de zapatillas Air Jordan para el afortunado comprador.

"La persona que compra la casa no la compra solo para tener una casa grande, sino que la compra realmente para alardear y por el legado que Michael Jordan construyó con la propiedad", dijo Nartey al Journal.

Los inversores han jugado con ideas para transformar la propiedad en todo, desde un museo de Michael Jordan hasta un complejo de condominios. Pero el estacionamiento limitado y las estrictas leyes de zonificación han torpedeado esos planes, dice la administradora municipal de Highland Park, Ghida S. Neukirch.

La decisión de Jordan de construir a unas pocas millas al oeste de la codiciada costa del lago Michigan también ha sido un punto de fricción.

Los compradores interesados deben firmar un acuerdo de confidencialidad antes incluso de poner un pie en la mansión. Docenas de compradores serios han visitado la casa en los últimos años, pero nadie ha mordido el anzuelo.

Jordan, que ha pagado más de US$1 millón en impuestos sobre la propiedad desde que se puso a la venta por primera vez y recientemente invirtió en un techo nuevo, no parece inmutarse.

Con una fortuna que superaría los US$3 mil millones, Jordan ganó US$94 millones en salarios en la NBA, US$480 millones de Nike, y otros acuerdos con Gatorade, Hanes y Upper Deck, sin mencionar su reciente venta de una participación mayoritaria en los Charlotte Hornets, Jordan no tiene prisa.

Jordan compró la propiedad de 7 acres en 1991 y construyó la mansión alrededor de 1994 con su entonces esposa Juanita. Después de su divorcio en 2006, Jordan se quedó con la casa, pero ahora que sus hijos ya son adultos y tiene varias residencias en Charlotte y Florida, es solo otra propiedad en su cartera.

Malkin está esperando al comprador adecuado, convencido de que esta mansión eventualmente encontrará su pareja. Jordan no está buscando un fanático que se lance a la caza del tesoro.