Abadina no tendrá que pagar por el uso del sistema de climatización

La Abadina no tendrá que pagar a partir de esta fecha por el alquiler del aire acondicionado del Palacio de Voleibol Ricardo Gioriver Arias.

Esta información fue suministrada por Augusto Castro, representante del Club Bameso, que le dijo a Diario Libre, "ayer (domingo) después de una larga conversación con Cristóbal Marte, (nos dijo) que la federación iba a exonerar del pago al baloncesto, que ya no iban a tener que pagar por el tema del aire acondicionado, eso fue lo que yo le comuniqué a Diego (Pesqueira), para que se comunique con Alexis García sobre ese tema. Eso fue lo que me informaron."

Al momento, según los datos que se tienen, la Abadina ha pagado RD$450 mil pesos por las seis jornadas que se han celebrado de la serie regular del torneo 2024, que se está celebrando en el Palacio del Voleibol, a razón de RD$75 mil por jornada.

La información oficial de que la Abadina no tendrá que pagar más dinero por ese contexto, no está 100% clara, ya que no pudo ser confirmada al 100% por la presidencia de la institución, Diego Pesqueira y el miembro del Comité Ejecutivo de la institución, Milton Díaz.

"Eso me comunicó Augusto (Castro), debo confirmar con Alexis de voleibol", le contestó Pesqueira al ser contactado por Diario Libre.

Este diario hizo varios intentos infructuosos de contactar por la vía telefónica al presidente de la Fedovoli, Alexis García, para tratar de confirmar la especie y fue imposible, y al contactar a Díaz, del ejecutivo de la Abadina, la respuesta fue, "eso no está claro aún", pero todo indica que se han dado los pasos para resolver la situación a favor de la institución que rige el baloncesto en el Distrito Nacional.

Sobre la legitimidad del proceso

Diario Libre contactó a finales de la semana pasada al director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, para obtener la mayor información posible referente a la legitimidad del proceso realizado en el alquiler del sistema de climatización del Palacio de Voleibol.

Pimentel le solicitó a Diario Libre el contrato que avala el proceso, pero las partes contactadas de la Federación de Voleibol, así como de la Abadina, han indicado que no existen documentos escritos que avalen el negocio entre las partes.

Tampoco ha sido posible obtener la documentación del Ministerio de Deportes que autoriza a la Federación de Voleibol a cobrar por el uso del aire acondicionado ni de la inversión total que habría sido hecha por Cristóbal Marte, para reparar el sistema de climatización

Los eventos artísticos son un gran negocio

Las instalaciones deportivas en el país (Estadio Olímpico, Palacio de los Deportes, Palacio de Voleibol y Estadio Quisqueya) son utilizadas con generalidad para realizar eventos artísticos y de otra índole que no tienen ninguna relación con el deporte, pero que deben ser una buena fuente de ingresos para mantenerlas en condiciones óptimas y que no sea necesario someterlas a remozamientos o remodelaciones.

El costo de arrendamiento

Diario Libre conversó con un empresario artístico sobre los costos de arrendamiento del Palacio de Voleibol, y expresó que al Miderec se le pagan RD$300 mil por el arrendamiento de la instalación y que el costo de alquiler del sistema de climatización es actualmente RD$500 mil pesos pagaderos a la Federación Dominicana de Voleibol.

El monto del arreglo se desconoce

Diario Libre contactó al viceministro administrativo del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), Franklin de la Mota, para determinar el monto de la inversión que se había realizado para arreglar la unidad de climatización del Palacio de Voleibol, pero hasta el momento el mismo es desconocido.

El Miderec tiene pautada para finales de esta semana una reunión con Cristóbal Marte, que es el presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales de voleibol femenino y que fue quien realizó la inversión económica para reparar el sistema de climatización para cuadrar las cuentas de lo invertido y lo que se ha recibido por concepto de alquiler al momento.