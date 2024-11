Estelar Gerrit Cole permanece con Yankees en lugar de convertirse en agente libre; ajusta acuerdo

Gerrit Cole seguirá con los Yankees de Nueva York en lugar de convertirse en agente libre.

Nueva York tenía hasta las 5 de la tarde en el Este de EEUU para añadir un salario de 36 millones de dólares para 2029 en su contrato, al que le restaban cuatro años y 144 millones pendientes.

Ambas partes seguían trabajando en la revisión del contrato, dijeron a The Associated Press dos personas con conocimiento de la negociación, quienes lo hicieron en condición de anonimato debido a que no se había hecho ningún anuncio del tema.

El contrato de Cole por 324 millones y nueve años que acordó previo a la temporada 2020, le daba el derecho de una opción de salida después de la Serie Mundial de 2024, pero había una cláusula para el equipo de invalidarla si añadía un año extra.

El diestro de 34 años ganó el premio Cy Young de la Liga Americana en 2023. Su temporada 2024 arrancó hasta el 19 de junio debido a una irritación en un nervio y un edema en el codo derecho. El seis veces “All-Star” tuvo marca de 8-5 con efectividad de 3.41 en 17 aperturas, y después tuvo marca de 1-0 con 2.17 de ERA en cinco apariciones en postemporada.

La decisión de Nueva York le da a los Yankees seis jugadores que regresan con potencial de ser parte de la rotación de abridores, un grupo que incluye a Carlos Rodón, Clarke Schmidt, el dominicano Luis Gil, el cubano Néstor Cortes y Marcus Stroman.