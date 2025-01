Terry Rozier evita el tema de su investigación y busca concentrarse en el baloncesto

Terry Rozier se negó a responder preguntas el viernes sobre una investigación federal acerca de patrones de apuestas inusuales relacionados con su actuación en un partido cuando jugaba con los Hornets de Charlotte en 2023.

Rozier, ahora con el Heat de Miami, está vinculado a la misma investigación que provocó que Jontay Porter, ex de los Raptors de Toronto, fuera expulsado de por vida de la NBA, enfrentara una acusación penal y finalmente se declarara culpable de cometer fraude electrónico.

Porter aguarda la sentencia. No hay indicios de que Rozier esté bajo investigación criminal, y no ha sido acusado de ningún delito.

"Por consejo de mi abogado, no puedo responder preguntas sobre ese asunto", dijo Rozier el viernes. "Así que no lo haré".

The Wall Street Journal informó primero sobre la pesquisa en torno al partido Hornets-Nueva Orleans que involucró a Rozier el 23 de marzo de 2023. Rozier abandonó el juego después de 9 minutos y medio de acción y no solo no regresó — el motivo citado fue molestias en el pie — sino que tampoco volvió a jugar para los Hornets esa temporada.

La NBA dijo que ya había investigado la situación de Rozier y no encontró que se violaran las reglas de la liga. Confirmó el jueves que hay una investigación por parte de la oficina del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y la liga dijo que está "cooperando con esa investigación".

Rozier — con un promedio de 12,1 puntos por partido esta temporada — continuará jugando para el Heat, como de costumbre. Miami inicia una serie de partidos fuera de casa en San Antonio el sábado.

"Su estatus sigue siendo el mismo", dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra cuando se le preguntó sobre la situación de Rozier en el equipo el viernes.

Rozier dijo que está "en un excelente estado mental" y que no anticipa ningún problema para concentrarse en jugar, incluso con la investigación ahora revelada públicamente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.