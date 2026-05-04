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Los Mavericks hallan reemplazo para Nico Harrison, director general que traspasó a Doncic

Masai Ujiri es uno de los grandes líderes del baloncesto de esta generación", dijo el gobernador del equipo

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    Los Mavericks hallan reemplazo para Nico Harrison, director general que traspasó a Doncic
    Masai Ujiri (X / @MAVSFILMROOM)

    Los Dallas Mavericks anunciaron este lunes la contratación de Masai Ujiri como su nuevo director general, siete meses después de que despidieran de ese cargo a Nico Harrison, el artífice del traspaso que envió al esloveno Luka Doncic a Los Angeles Lakers.

    "Masai Ujiri es uno de los grandes líderes del baloncesto de esta generación y su incorporación a nuestra franquicia es un paso fundamental para alcanzar nuestros objetivos", declaró en un comunicado el gobernador de los Mavericks, Patrick Dumont.

    Los Mavericks se encontraban sin director general desde el despido de Harrison el pasado noviembre, confirmado tras un inicio complicado de temporada y después de nueve meses de polémica por el traspaso de Doncic.

    La marcha de la hasta entonces superestrella de los 'Mavs' a los Lakers, a cambio de Anthony Davis, una estrella más veterana y con propensión a las lesiones, desató las protestas de los aficionados tejanos, que llegaron a abuchear y a pedir el despido de Harrison durante algunos partidos.

    Con Ujiri, los Mavericks incorporan al ganador del premio 'Mejor Ejecutivo' del año de la NBA en 2013, y a uno de los arquitectos del campeonato de la NBA de los Toronto Raptors en 2019.

    Ujiri se desempeñó durante doce temporadas como presidente de operaciones de la franquicia canadiense, y se encontraba actualmente sin equipo tras acabar su vínculo con los Raptors en el verano de 2025.

    Los Mavericks se encuentran en plena reconstrucción y no clasificaron este año a la postemporada, aunque tienen un futuro prometedor con Cooper Flagg, elegido la semana pasada 'Novato del Año', como piedra angular de la franquicia.

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