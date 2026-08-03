Dominicana logró doblete de oro en el baloncesto 3x3 de los Juegos Centrocaribeños

Rayner Moquete (12) salta para lanzar al canasto durante el partido por la medalla de oro. ( SAMIL MATEO )

La República Dominicana logró un doblete de oro en el baloncesto 3x3 de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputado en el Malecón Deportivo de la autopista 30 de mayo. Una mejora considerable, tras ganar el bronce en ambas ramas hace cuatro años en El Salvador.

A primera hora, el conjunto femenino dio cuenta de Venezuela por 21-11. Las veteranas Esmery Martínez y Cesarina Capellán lideraron el triunfo con siete puntos, cada una, seguida de María de la Rosa (4) y Yadira Polanco (3).

A segunda tanda y para cerrar la jornada, los varones dispusieron de Puerto Rico en un emotivo cierre por 18-16. Rayner Moquete, especialista en esta modalidad, lideró la ofensiva con ocho tantos, seguido de Shamil Ballas (6) y Gerardo Suero (4).

Suero se convierte en el primero que gana la presea dorada tanto en 5x5 (San Salvador 2023) como en 3x3.

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Para llegar a la final, las damas se impusieron a México por 21-7, en tanto que los varones tuvieron que emplearse a fondo para dar cuenta de una Guatemala muy aguerrida con choque que finalizó por la mínima (18-17) en el tiempo reglamentario.

El básquet se convierte en el primer deporte de conjunto que otorga la medalla de mayor valor a la representación dominicana en el certamen, que se extenderá hasta el próximo domingo.

Es la segunda vez que esta modalidad se disputa en el certamen regional tras su estreno en la edición de San Salvador, en 2023.