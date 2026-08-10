La NBA y exjugadores como Nowitzki, Nash y Pau Gasol recuerdan la figura del fallecido Don Nelson

El entrenador Don Nelson le grita a un árbitro durante un partido de la NBA. ( JED JACOBSOHN/ GETTY IMAGES VIA AFP )

La NBA o jugadores como Pau Gasol, Dirk Nowitzki o Steve Nash, entre otros, dijeron adiós a Don Nelson, miembro del Salón de la Fama y cinco veces campeón de la NBA, además de segundo entrenador con mayor número de victorias en la historia de la liga, fallecido este domingo a los 86 años.

Como jugador, Nelson ganó cinco anillos con los Boston Celtics entre 1965 y 1976, en una carrera de 14 temporadas que también incluyó etapas en los Chicago Zephyrs y Los Ángeles Lakers.

En los banquillos dirigió a Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks durante 31 campañas.

Cerró su trayectoria con un balance de 1.335 victorias en el banquillo, por 1.063 derrotas, una marca que sólo mejoró Gregg Popovich, con 1.390.

Por ello, fueron varias las leyendas y franquicias que quisieron recordar su memoria.

Especial fue el mensaje del alemán Dirk Nowitzki y del canadiense Steve Nash, que se despidieron de una figura clave en sus respectivas carreras.

"Nellie... No sólo me reclutaste. Creíste en mí. Viste cosas en mi juego antes de que yo siquiera me diera cuenta de que podía hacerlas. Lo he dicho un millón de veces y siempre lo diré: no creo que mi carrera hubiera sido como fue sin que tú fueras mi primer entrenador y me dieras la libertad de jugar a mi manera. Sólo puedo decir GRACIAS. Por todo. DEP leyenda", escribió Nowitzki.

El alemán, quien llegó a ser campeón de la NBA con Dallas en la campaña 2010-2011, fue elegido en el 'draft' cuando Nelson era técnico y gerente general en los Mavs.

"Hay infinitas maneras de describir a Nellie. Entrenador. Maestro. Innovador. Espíritu libre. Era una persona extraordinaria. Lo que siempre me inspiró de Nellie fue que veía las cosas de manera diferente a los demás. Un nuevo ángulo, concepto, enfrentamiento, y no tenía miedo de ir contra la corriente.

Yo fui una de esas cosas que vio de manera diferente. Cuando participé en mi primer Juego de Estrellas, no le sorprendió en absoluto. Casi me miró con incredulidad y me miró como diciendo: '¿Ahora sí que lo crees?'. Él me llevó hasta allí. Así que a Nellie, el entrenador con el que más jugué y quien me formó, GRACIAS por ver en mí lo que ni siquiera yo mismo creía", afirmó Nash.

El canadiense, que también compartió banquillo con Nelson en Dallas, fue ensalzado por el técnico en numerosas ocasiones hasta el punto de que, por su espíritu de juego colectivo, llegó a decir en ESPN que "si hubiese querido podría haber anotado como (Steph) Curry" y reveló que tuvo que obligarle a lanzar más.

Impronta y legado

Por su parte, el comisionado de la NBA, Adam Silver, habló de la trascendencia y calado de Nelson en el juego durante su trayectoria.

"Don Nelson revolucionó el baloncesto de la NBA a través de su audacia, ingenio y profunda convicción. Pasó casi 50 años en la NBA: ganando cinco campeonatos como jugador con los Boston Celtics antes de construir una de las carreras de entrenador más exitosas y pioneras en la historia de la liga. Aportó una personalidad inconfundible a todo lo que hizo, y su impacto en nuestro deporte se seguirá sintiendo por generaciones", recordó.

También otras figuras como el español Pau Gasol o el empresario Mark Cuban, antiguo propietario de los Mavericks, le desearon el mejor descanso eterno a una "leyenda".