Con siete oros y un bronce, Dominicana tuvo su mejor actuación histórica en el boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sin haber tenido un lugar fijo para entrenarse y con dificultades económicas para prepararse.

Así lo indicaron los púgiles que ganaron el oro, inmediatamente se bajaban del ring la noche inolvidable en la que los oros llegaban prácticamente con apenas 10 minutos de diferencia entre uno y otro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/07082026-medalla-de-oro-cristian-pinales-boxeo-masculino-90-kg-samil-mateo11-5075c88a.jpg Cristian Piinales celebra su medalla de oro en los 90 kilogramos. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

"Hicimos historia, sin instalaciones. Estamos en decadencia, nos tienen abandonados totalmente. Kelvin Cruz (ministro de Deportes) se comprometió con nosotros, y esperemos que cumpla" sentenció Cristian Pinales, ganador del oro en los 90 kilogramos.

"Arreglaron todas las instalaciones menos la de nosotros, y sin ayuda mira todo lo que logramos", gritó Miguel Encarnación, campeón de los 65 kilogramos.

Las selecciones nacionales, tanto en femenino como en masculino, tuvieron que entrenarse en el Albergue Olímpico, y lo único seguro que tienen ahora es un pequeño gimnasio con un área de entrenamientos de 30 metros de ancho por 45 de largo, instalación antigua que fue remozada, pero en la que los atletas entrenan hacinados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/07082026-medalla-de-oro-para-junior-alcantara-boxeo-masculino-55-kg-samil-mateo4-9ec00ae0.jpg Junior Alcántara durante el combate que ganó por el oro en los 55 kilogramos. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

"Nosotros no tenemos a donde ir, luego de estos Juegos. El ministro se comprometió a construirnos una casa", dijo el medallista olímpico Junior Alcántara que logró una contundente victoria en los 55 kilogramos.

Vergüenza total

Para Armando Hernández Rodríguez, entrenador del equipo nacional, la situación no tiene explicación y amerita una urgente solución.

"Realmente es vergonzoso que nosotros, que siempre hemos dado muy buenos resultados, no tengamos un gimnasio adecuado para sus distintas selecciones nacionales", indicó a Diario Libre el capataz cubano responsable de los éxitos logrados.

Hernández advirtió que por su naturaleza el boxeo necesita mejores condiciones de preparación y descanso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/14/07082026-medalla-de-oro-para-miguel-angel-encarnacion-boxeo-masculino-65-kg-samil-mateo3-467473c9.jpg MiguelÁngel Encarnación conecta un golpe en la final de los 65 kilogramos. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

"Nos merecemos tener un buen gimnasio para que los muchachos puedan trabajar, para que los entrenadores puedan trabajar y descansar también porque este es un deporte muy fuerte que deviene en mucho gasto de energía y a veces no tenemos el confort necesario para poder tener resultados", puntualizó.

Alegan exclusión

Durante su última asamblea anual ordinaria, la Federación Dominicana de Boxeo (Fedeboxa) acusó al Estado de "maltrato y marginación" al referirse a las cuantiosas inversiones que se hicieron para los Juegos, las cuales superaron los 5,700 millones, según datos oficiales.

En esa ocasión, el presidente de la entidad, Rubén García, recordó que el boxeo dio la primera medalla olímpica al país (1984), así como también el primer oro individual en Juegos Panamericanos (1995), además de lograr dos de las tres medallas del país en las Olimpiadas de París 2024.