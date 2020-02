$!El efecto que causó en Pau Gasol, la muerte de Kobe Bryant

Actualmente y debido a una lesión, Gasol se mantiene inactivo del baloncesto aunque eso no significa que tenga planes de retirarse.

Qué tal estaban allí, cómo estaba Vanessa y las niñas. Básicamente no salí de casa, s ólo para hacerme pruebas en el pie que ya tenía previstas. Iba al hospital y volvía a casa . La siguiente vez que salí de mi casa fue para ir al aeropuerto y venir a Los Ángeles, porque me sentía mal por estar lejos de aquí".

"No podía encontrar las palabras. No pude hablar con nadie en unos días, solo con Robert (Pelinka, mánager general de los Lakers), con el que mantengo buena relación", insistía Pau antes de añadir que "hallé fuerzas para hablar con él y saber qué estaba pasando.

La tragedia afectó a la familia de Bryant por duplicado, puesto que también murió en el accidente Gianna, hija de 13 años del deportista con Vanessa. "No entendía lo que me estaba diciendo... Me dijo que mi cara se quedó totalmente blanca. Seguí conduciendo en silencio los siguientes minutos, y escuchaba sus palabras mientras las intentaba entender en mi cabeza. Cuando entré en casa, me eché a llorar", continuaba Pau Gasol, explicando que el shock fue demasiado importante para asimilarlo al momento.

"Necesitaba estar aquí cerca de su familia, estar para ellos. No puedo llegar a entender lo que están pasando", decía, todavía incrédulo. "Su pérdida es brutal. No sabía cómo expresar cómo me sentía.

Cuando pude juntar unas palabras, se las envié en un mensaje y me contestó realmente rápido, me sorprendió mucho y me sentí muy agradecido. Le dije que estábamos aquí, para que supiera que si necesitaba algo, aquí estaríamos.

No sólo ahora: estaremos para ellos para siempre", sentenciaba Pau Gasol, que ha mostrado su apoyo eterno a Vanessa y su familia, que en reallidad es como la suya propia: "Era como mi hermano mayor. Siempre podía pedirle consejos, pensamientos y siempre me daba su opinión sincera". El accidente de helicóptero no solo tuvo como víctimas mortales a Kobe Bryant y su hija, también fallecieron Payton Chester, de 13 años; Sarah Chester, de 45 años; Alyssa Altobelli, de 14; Keri Altobelli, de 46; John Altobelli, de 56; Christina Mauser, de 38; y el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, de 50 años.