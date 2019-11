$!Eulis Báez quiere implicarse en la formación de jugadores

El dominicano Eulis Báez (Santo Domingo, 1982), jugador del Baxi Manresa, asegura en una entrevista con EFE que se siente 'muy bien físicamente' y que 'aun no ha llegado el momento' de retirarse, aunque cuando lo haga le gustaría implicarse en la formación de jóvenes jugadores en su país. Ahora, Baez se ha instalado en la fría Manresa, a una hora de Barcelona. Con 37 años es uno de los jugadores más veteranos de la Liga Endesa y sigue pensando en clave baloncestista. “Mira, cuando llegué a Gran Canaria con 30 años pensé que me retiraría a los 36. Pero me sigo encontrando bien físicamente. Cuando vea que los jóvenes pasan por mi lado y no les puedo alcanzar, entonces me retiraré”, comenta sonriente. Precisamente en Gran Canaria jugó sus mejores años como profesional. Pero todo empezó mucho antes. Eulis Báez se formó en Rafael Barias de Santo Domingo, donde además ganó el campeonato nacional.

Compartir este elemento Después de jugar en otros clubes de la liga dominicana de baloncesto como el Club Calero, Los Leones de Santo Domingo o los Indios de San Francisco, Báez se fue a jugar al baloncesto universitario norte americano

Después de jugar en otros clubes de la liga dominicana de baloncesto como el Club Calero, Los Leones de Santo Domingo o los Indios de San Francisco, Báez se fue a jugar al baloncesto universitario norte americano. Allí tuvo la opción de dar el salto a la NBA, pero finalmente no se produjo: “Los entrenadores me decían que tenía el físico para jugar en la NBA, pero no tenía tiro exterior. Entonces decidí que quería jugar en Europa, concretamente en la ACB”. Su objetivo de llegar a la ACB estuvo motivado por un jugador, Rudy Fernández. “A Rudy le conocí en un training camp de los Estados Unidos, entonces me invitó a ver un partido del Joventut, cuando él aún jugaba en Badalona. Y fue en ese partido cuando me dije a mi mismo: 'Yo quiero jugar en esa liga'”, aseguró. Ese propósito se cumplió cuando debutó en 2009 con el CB Valladolid. Pero su primer club en España fue el Akasvayu Vic en LEB Plata, la tercera categoría del baloncesto español. Eulis fue uno de los jugadores clave para que el Vic subiera a LEB Oro, la segunda categoría. “En Vic me sentía dueño y señor del club y la ciudad. Pero llegó el momento que quería dar un paso más. Fue una cuestión de ambición', comentó. Dicho y hecho, cuatro años más tarde, Eulis debutaba en ACB y los éxitos fueron en aumento.

El dominicano Eulis Báez tiene aspiraciones de formar jugadores de baloncesto en la República Dominicana. ( )