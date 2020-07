$!LeBron James destaca el legado de Kobe Bryant para los Lakers

El estelar LeBron James dijo este lunes que el recuerdo de Kobe Bryant sigue siendo importante para los Lakers de Los Angeles a medida que el equipo intensifica los preparativos para la relanzada temporada de la NBA el 30 de julio en Florida.

Casi seis meses después de que Bryant, su hija Gianna y otras siete personas murieran en un accidente de helicóptero en Los Angeles, LeBron recordó que todavía piensa en la leyenda de los Lakers todos los días.

“No pasa un día en el que no piense en él”, dijo LeBron cuando se le preguntó acerca de Bryant. “No pasa un día en que nuestra organización no lo recuerde y piense no solo en Kobe, sino en Gigi, Vanessa (su esposa) y las otras chicas”.

El entrenador de los Lakers, Frank Vogel, dijo que creía que la muerte de Bryant, que causó conmoción en todo el mundo del deporte, había unido a su equipo.

“Cada vez que un grupo como el nuestro pasa por algo tan emocionalmente profundo, creo que forma vínculos y fortalece nuestro grupo”, señaló Vogel a periodistas en Orlando.

“Nunca quieres que suceda algo así, pero creo que ese es el efecto de algo así. Siempre, incluso antes de que esto sucediera, queríamos encarnar lo que él (Bryant) representaba y aún más ahora con lo que sucedió. Queremos honrar su memoria”, señaló Vogel.

Vogel dijo que la sensación de sentimiento compartido de los Lakers podría servir al conjunto una vez que ingresen a los playoffs, decididos a honrar el legado de Bryant.

Honrando la tenacidad

“Creo que habrá una mentalidad diaria de honrar el trabajo y tener esa dureza con nosotros”, subrayó Vogel. “Cuando lleguemos a los playoffs, habrá oportunidades y situaciones en las que refrescaremos nuestra mentalidad de las cosas que él defendió (Bryant) y cuál fue su enfoque desde el punto de vista del espíritu competitivo”.

Los Lakers ingresan al reinicio de la NBA ya que se han asegurado un puesto en los playoffs.

Cuando la temporada se detuvo debido a la pandemia de coronavirus el 11 de marzo, los Lakers encabezaron la clasificación de la Conferencia Oeste con 49 victorias y 14 derrotas, a 5,5 juegos por delante de sus vecinos Los Angeles los Clippers.

Mientras tanto, LeBron James dijo que no le sorprendió la noticia de que el premio del Jugador Más Valioso de la NBA de este año se decidiría antes de que la liga se reinicie el 30 de julio.

Esa decisión de la liga deja al griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, en la pole position para reclamar los honores de MVP.

“No estoy decepcionado porque las cosas suceden”, dijo LeBron el lunes. “Controla lo que puedes controlar, y yo no puedo controlar eso”.

LeBron añadió que “poder tener a nuestro equipo en la cima de la Conferencia Oeste y jugar de la forma en que jugábamos en ese momento y en la forma en que yo jugaba, definitivamente es una buena sensación”.