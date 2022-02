Los jugadores ceden pulgadas en aspiraciones, pero siguen lejos de acuerdo

El martes, los propietarios de la MLB, los representantes de la Asociación de Jugadores de la MLB y la liga se reunieron una vez más en Júpiter, Florida, en un esfuerzo por poner fin al cierre patronal implementado por los propietarios que detuvo la Major League Baseball el 2 de diciembre.

La sesión marcó el segundo día consecutivo de intensas negociaciones, lo que contrasta con lo que se desarrolló inmediatamente después de que comenzara el cierre patronal, cuando los propietarios tardaron 43 días en presentar una propuesta sobre un nuevo contrato colectivo de trabajo (CBA en inglés).

Las dos partes siguen muy alejadas en lo que se conoce como los "temas económicos centrales". Esos problemas económicos centrales incluyen el salario mínimo, el impuesto de equilibrio competitivo (CBT, también conocido como el impuesto de lujo sobre las nóminas), la estructura del arbitraje salarial, el tamaño de un fondo de bonificación para jugadores previos al arbitraje y el reparto de ingresos. Se han llevado a cabo muy pocas negociaciones sobre la CBT, lo que significa que eventualmente puede presentarse como el obstáculo final. Las preguntas recientes de los propietarios cuando se trata de modificar la CBT sugieren que están tratando de posicionarla como un tope salarial de facto.

MLB ha dicho que el 28 de febrero es lo último que pueden llegar a un acuerdo para un nuevo CBA sin retrasar el Día Inaugural (actualmente programado para el 31 de marzo), aunque es posible que MLBPA no esté de acuerdo. Se espera que las sesiones de negociación se celebren todos los días de esta semana.

La reunión del lunes fue la más larga del paro hasta la fecha. Según los informes, las dos partes se reunieron durante cerca de cinco horas, aunque gran parte de ese tiempo se pasó en salas separadas formulando propuestas, lo cual es común durante las sesiones de negociación. El tiempo que se reúnen no es tan importante como lo que se dice durante la reunión. En última instancia, MLB ofreció solo ligeros ajustes a su propuesta más reciente.

Hannah Keyser, de Yahoo, agrega que los jugadores aún proponen un salario mínimo de US$775,000 para el primer año, pero ahora con un aumento de US$30,000 tanto para el segundo como para el tercero.

Además, Keyser y otros informan que MLB propuso por segunda vez traer a un mediador federal para avanzar en las discusiones, y los jugadores se negaron por segunda vez basándose en su preferencia de continuar las negociaciones directas con la liga.

El conjunto de propuestas de jugadores del martes responde a lo que los propietarios ofrecieron el lunes. Aquí hay un resumen de lo que los propietarios supuestamente ofrecieron para comenzar la semana:

Aumentar el fondo de bonificación para jugadores previos al arbitraje a US$20 millones. MLB ofreció previamente US$15 millones para los 30 mejores jugadores. La MLBPA está buscando un fondo de bonificación de US$115 millones para dividir entre los 150 mejores jugadores.

Sorteo de lotería para las cuatro mejores selecciones. MLB previamente ofreció una lotería solo para las tres primeras selecciones. El sindicato quiere que las ocho mejores selecciones se decidan por sorteo.

No hay cambios a la propuesta anterior de impuesto de lujo. MLB está ofreciendo un pequeño aumento al impuesto con sanciones mucho más severas. La MLBPA busca elevar el umbral de US$210 millones a US$245 millones. Más sobre eso aquí.

Rescindió su solicitud de controlar el número total de equipos de ligas menores, así como su oferta de limitar las opciones a cinco veces por temporada, según Jeff Passan de ESPN.

Según todas las indicaciones del lado de la MLB, la temporada baja de 2022 no se reanudará, y los entrenamientos de primavera no comenzarán, hasta que se establezca un nuevo acuerdo de negociación colectiva, al menos de manera condicional. MLB podría levantar el cierre patronal en cualquier momento, permitiendo que el béisbol se reanude bajo los términos del antiguo contrato colectivo de trabajo, pero la liga no ha mostrado voluntad de hacerlo.

Según Evan Drellich de The Athletic, las dos partes se volverán a encontrar el miércoles, como se esperaba.