Los dueños están dispuestos a perder un mes de temporada regular

Este lunes es la fecha fecha límite autoimpuesta por la MLB para llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadores y de acuerdo a reportes The Athletic la liga adoptó un tono "más amenazante" para la MLBPA hoy y expresó su voluntad de perderse hasta un mes de juegos de temporada regular.

La primera reunión entre las dos partes hoy duró solo de 40 a 45 minutos, tuitea Michael Silverman del Boston Globe, aunque se espera que las negociaciones continúen durante todo el día.

Como era de esperar, los jugadores lo han tomado como una clara amenaza, tuitea Jeff Passan de ESPN, aunque hasta este momento no ha habido indicios de que la solidaridad del sindicato haya comenzado a decaer. En general, los jugadores han tomado un frente excepcionalmente unido, incluso después de lo que se vio como una contrapropuesta desalentadora de la liga a fines de la semana pasada.

Ha habido pocas expectativas de que la liga y el sindicato puedan evitar el "resultado desastroso" de los juegos de temporada regular cancelados (como lo describió el propio comisionado Rob Manfred), por lo que el único componente notable de esa amenaza es la cantidad de juegos que la liga está jugando. dispuesto a perder.

La Agencia The Associated Press estima que cada día de juegos cancelados daría como resultado una pérdida colectiva de US$20.5 millones de salarios para los jugadores. Tim Dierkes, del sitio MLBTR.com, informó durante el fin de semana que el hallazgo de la liga es "exponencialmente" más grande que nunca. La MLBPA ha estado reteniendo los ingresos completos de licencias durante años para protegerse contra este tipo de escenario, y los jugadores también convirtieron su departamento de licencias en una compañía separada, MLB Players Inc.

Al hacerlo, los jugadores se permitieron la posibilidad de adquirir acciones en otras empresas. Jared Diamond del Wall Street Journal describió el acuerdo de MLB Players Inc. con Fanatics durante el verano, y también tomaron una participación accionaria en OneTeam Partners. El resultado es un aumento considerable en los fondos del sindicato y, aunque no se conoce el monto exacto en dólares, hay un par de datos que pueden proporcionar puntos de referencia relevantes.

Un informe de Associated Press a principios de este mes indica que el sindicato tenía hasta US$178,5 millones a finales de 2020. Un formulario LM-2 presentado ante el Departamento de Trabajo de EE. UU. sugiere que la cifra fue de US$171,4 millones para el año calendario 2020. Cualquiera de las cifras ya está fechada, y el tamaño del fondo solo parece haber crecido.

Los jugadores pueden solicitar estipendios mensuales a falta de cobrar sus salarios. El sindicato había proporcionado un par de estipendios de US$5,000 para febrero y marzo, y Drellich y Rosenthal informan que la cifra aumentará a US$15,000 a partir del 1 de abril (cuando comience la temporada regular).

No todos los jugadores solicitarán ese estipendio, por supuesto, pero en teoría, incluso si lo hicieran, los 1,200 estipendios le costarían al sindicato un total de US$18 millones. Agregue un par de pagos (nuevamente, teóricos) de US$6 MM para febrero y marzo, y aún así solo aprovecha US$30 MM de los fondos del sindicato. De manera realista, incluso con base en los números de 2020 y sin tener en cuenta los ingresos por licencias de 2021, es probable que el sindicato tenga capital más que suficiente para pasar toda la temporada pagando esos estipendios.

Si bien es cierto que las estrellas más grandes del deporte no se inmutarán por un estipendio mensual de US$15,000 y es posible que ni siquiera presenten una solicitud para cobrarlo, esa cifra es crucial para los miembros del sindicato en el peldaño más bajo de la escala salarial. Considere a los jugadores que acaban de agregarse a las listas de 40 jugadores durante el invierno y aquellos que aún no se han consolidado como regulares de las grandes ligas. Esos jugadores bien podrían estar buscando pasar gran parte de la temporada en Triple-A, y el estipendio de US$15,000 representaría en gran medida ese salario de ligas menores, en algunos casos, con jugadores de Doble-A y Clase-A que se han agregado al roster de 40 hombres durante el invierno, los estipendios pueden incluso exceder sus posibles salarios de ligas menores.

La perspectiva de la pérdida de salarios no le sienta bien al sindicato, pero los jugadores estrella del juego que tienen contratos prolongados de varios años seguramente pueden sobrellevar la pérdida, y aquellos que son más vulnerables generalmente son atendidos a través de los estipendios mensuales.

Hay una clase media innegable que estaría siendo presionada (jugadores previos al arbitraje que están consolidados en la lista de la MLB), pero esos jugadores se encuentran entre los que el sindicato está luchando con más fervor, insistiendo en aumentos en el salario mínimo y presionando por caminos más tempranos. en el arbitraje. En términos generales, hay buenas razones para creer que incluso en medio de la pérdida de salarios, es probable que la solidaridad de la MLBPA se mantenga fuerte.