Ketel Marte logra extensión que le garantiza US$76 millones en Arizona

El dominicano Ketel Marte ha acordado una extensión de cinco años y US$76 millones con los D-backs, de acuerdo a reportes de fuentes confiables, entre ellos MLB.com y The Athletic, aunque el club no ha comentado acerca del acuerdo.

El convenio, que depende de que el nacido en Palenque apruebe un examen físico para concretarse, incluye una opción del club y un bono al firmar.

Bajo los términos de la extensión que firmó en marzo del 2018 por US$24 millones, Marte está bajo contrato esta temporada por US$8.4 millones, y el equipo tiene opciones para el 2023 (US$11 millones) y 2024 ($13 millones). Bajo el nuevo acuerdo, que empieza en el 2023, esas opciones del equipo ahora están garantizadas, pero con diferentes sueldos, según The Athletic.

Marte, de 28 años, terminó en el cuarto lugar en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2019, temporada en la que conectó 32 jonrones y tuvo línea de .329/.389/.592, echándose la ofensiva de los D-backs al hombro mientras el equipo luchaba por un Comodín a finales de la temporada.

Problemas en las corvas limitaron a Marte a 90 juegos el año pasado, pero produjo cuando estuvo en el terreno, ya que terminó la campaña con .318/.377/.532 y un OPS+ de 143.

Los D-backs han puesto a Marte a jugar en la segunda base y el jardín central en las últimas temporadas, pero sus problemas defensivos en el bosque central y las lesiones en las corvas provocaron que el equipo lo dejara exclusivamente en la intermedia a finales del 2021.

Esta primavera, el manager de los D-backs, Torey Luvullo, indicó que Marte jugaría solamente en la segunda, con la posibilidad de que defienda las paradas cortas cuando Nick Ahmed necesite un día libre.