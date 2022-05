VÍDEOS | Machado es el mejor latino en bateo y tercero en las Grandes Ligas

El dominicano Manny Machado de los Padres de San Diego, continúa como el mejor latino en bateo en MLB, liderando la Liga Nacional (LN), con promedio .361, tercero en la lista general de las mayores, que encabeza J.D. Martínez, de los Medias Rojas de Boston, con .380 y a dos puntos de Tim Anderson de los Medias Blancas de Chicago, que batea para .363, luego de la jornada de ayer.

Machado suma en la campaña 60 hits, 12 dobles, un triple, ocho jonrones y 27 vueltas remolcadas.

Rafael Devers es otro criollo entre los mejores 10 de las Grandes Ligas, segundo mejor latino, con promedio de .331, sexto general; 17 dobles, un triple y 10 vuelacercas, con 25 empujadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/27/un-jugador-de-béisbol-con-espectadores-0aa19d59.jpg El dominicano Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston en la Liga Americana, figura entre los primeros en el orden ofensivo hasta el 27 de mayo del 2022. (AP/ROBERT F. BUKATY)

Los equipos lideres divisionales

Los Yanquis de Nueva York, (32-13), pese al creciente club de lesionados, se mantienen cinco juegos y medio por encima de los Rays de Tampa Bay; están 6-4 en los últimos 10, racha de tres victorias, han anotado 215 carreras y permitido 142 para un positivo de 73, en la División Este de la Liga Americana (LA).

Los Mellizos de Minnesota gobiernan la División Central con marca de 27-18, 4.5 juegos por encima de los Medias Blancas de Chicago; 7-3 en las última 10 presentaciones, racha de dos derrotas; 189-158 carreras anotadas y permitidas.

En el Oeste los Astros de Houston (29-16), están lideran por encima de los Angelinos de Los Ángeles, con ventaja de dos juegos y medio; 6-4 en los últimos 10 y racha de dos triunfos, han anotado 190 carreras y permitido 143.

En el este de la Liga Nacional el equipo de Nueva York, los Mets, son los líderes con 29-17, 7.5 juegos por encima de los Bravos de Atlanta, 6-4 en los últimos 10, dos derrotas seguidas, 222 vueltas anotadas y 117 permitidas.

Con marca de 29-16, los Cerveceros de Milwaukee siguen liderando la División Central, seguido por los Cardenales de San Luis a 4.5 juegos; 7-3 en los últimos 10 partidos, tres victorias seguidas, 205 carreras y 169 permitidas.

Los Dodgers de Los Ángeles (30-14), están dos juegos por encima de los Padres de San Diego en el Oeste; con 8-2 en los últimos 10 partidos, han anotado 250 vueltas y permitido 136.

Líderes de la Liga Nacional Según AP

BATEO. M.Machado, San Diego, .361; Goldschmidt, St. Louis, .348; Hosmer, San Diego, .325; McNeil, New York, .321; Harper, Philadelphia, .316; Freeman, Los Angeles, .312; Cron, Colorado, .308; Iglesias, Colorado, .307; Betts, Los Angeles, .299; Bell, Washington, .296.

ANOTADAS. Betts, Los Angeles, 47; Edman, St. Louis, 34; M.Machado, San Diego, 34; Freeman, Los Angeles, 32; Harper, Philadelphia, 32; Lindor, New York, 31; Yelich, Milwaukee, 29; Cron, Colorado, 28; Nimmo, New York, 28; Goldschmidt, St. Louis, 27.

EMPUJADAS. Alonso, New York, 41; T.Turner, Los Angeles, 35; Goldschmidt, St. Louis, 34; Cron, Colorado, 34; Tellez, Milwaukee, 33; Lindor, New York, 33; Arenado, St. Louis, 32; Harper, Philadelphia, 31; Betts, Los Angeles, 30; J.Turner, Los Angeles, 29.

HITS. M.Machado, San Diego, 60; Goldschmidt, St. Louis, 57; Cron, Colorado, 53; Freeman, Los Angeles, 53; Hernández, Washington, 53; Betts, Los Angeles, 50; Harper, Philadelphia, 50; Hosmer, San Diego, 50; McNeil, New York, 50; T.Turner, Los Angeles, 50.

DOBLES. VFreeman, Los Angeles, 18; Olson, Atlanta, 18; Harper, Philadelphia, 17; Goldschmidt, St. Louis, 16; K.Marte, Arizona, 14; Arenado, St. Louis, 13; McNeil, New York, 13; E.Escobar, New York, 12; M.Machado, San Diego, 12; Suzuki, Chicago, 12; J.Turner, Los Angeles, 12.

TRIPLES. Chisholm Jr., Miami, 4; Nimmo, New York, 4; Edman, St. Louis, 3; J.Sánchez, Miami, 3; Wong, Milwaukee, 3; 11 tied at 2.

JONRONES. C.Walker, Arizona, 12; Betts, Los Angeles, 12; Cron, Colorado, 12; Pederson, San Francisco, 11; Alonso, New York, 11; Wisdom, Chicago, 10; Schwarber, Philadelphia, 10; Harper, Philadelphia, 10; 6 empatados con 9.

BASES ROBADAS. Bader, St. Louis, 11; Edman, St. Louis, 10; T.Turner, Los Angeles, 10; Acuña Jr., Atlanta, 8; Wong, Milwaukee, 8; M.Machado, San Diego, 7; Yelich, Milwaukee, 7; 8 empatados con 6.

Renglón de lanzadores

JUEGOS GANADOS. Buehler, Los Angeles, 6-1; Musgrove, San Diego, 5-0; T.Anderson, Los Angeles, 5-0; Webb, San Francisco, 5-1; Scherzer, New York, 5-1; Lauer, Milwaukee, 5-1; Woodruff, Milwaukee, 5-2; Wainwright, St. Louis, 5-4; Gonsolin, Los Angeles, 4-0; K.Thompson, Chicago, 4-0; Kershaw, Los Angeles, 4-0.

EFECTIVIDAD. Musgrove, San Diego, 1.90; Mikolas, St. Louis, 1.96; P.López, Miami, 2.04; Alcantara, Miami, 2.11; Burnes, Milwaukee, 2.19; Lauer, Milwaukee, 2.31; J.Urías, Los Angeles, 2.49; Scherzer, New York, 2.54; Wright, Atlanta, 2.68; Buehler, Los Angeles, 2.91.

PONCHADOS. Aa.Nola, Philadelphia, 74; Burnes, Milwaukee, 67; Rodón, San Francisco, 62; Wright, Atlanta, 61; Scherzer, New York, 59; H.Greene, Cincinnati, 56; P.López, Miami, 56; Lauer, Milwaukee, 55; Manaea, San Diego, 55; Bassitt, New York, 53.

Líderes de la Liga Americana Según AP

BATEO. J.Martinez, Boston, .380; Anderson, Chicago, .363; Arraez, Minnesota, .347; Devers, Boston, .335; France, Seattle, .331; Benintendi, Kansas City, .329; Bogaerts, Boston, .319; Judge, New York, .313; Trout, Los Angeles, .310; Cabrera, Detroit, .300.

ANOTADAS. Judge, New York, 37; Trout, Los Angeles, 35; Devers, Boston, 33; Ohtani, Los Angeles, 31; Straw, Cleveland, 30; Bogaerts, Boston, 28; Springer, Toronto, 28; Alvarez, Houston, 27; J.Martinez, Boston, 27; Rizzo, New York, 27; Ward, Los Angeles, 27.

EMPUJADAS. J.Ramírez, Cleveland, 43; Story, Boston, 37; Judge, New York, 36; Stanton, New York, 35; France, Seattle, 31; Tucker, Houston, 29; Ohtani, Los Angeles, 29; Walsh, Los Angeles, 27; Rizzo, New York, 27; A.García, Texas, 27.

HITS. Devers, Boston, 62; France, Seattle, 59; Anderson, Chicago, 57; J.Martinez, Boston, 54; Bogaerts, Boston, 52; Benintendi, Kansas City, 51; Judge, New York, 51; Mancini, Baltimore, 46; Bichette, Toronto, 45; J.Crawford, Seattle, 45; Frazier, Seattle, 45; J.Ramírez, Cleveland, 45; Trout, Los Angeles, 45.

Lideres en dobles Devers, Boston, 17; J.Martinez, Boston, 16; Gurriel, Houston, 14; K.Hernández, Boston, 14; Espinal, Toronto, 13; Sánchez, Minnesota, 13; Arozarena, Tampa Bay, 12; Bradley Jr., Boston, 12; O.Miller, Cleveland, 12; S.Murphy, Oakland, 12; Trout, Los Angeles, 12.

TRIPLES. J.Ramírez, Cleveland, 3; 16 empatados con 2.

JONRONES. Judge, New York, 17; Alvarez, Houston, 12; Trout, Los Angeles, 12; Buxton, Minnesota, 11; Stanton, New York, 11; J.Ramírez, Cleveland, 11; Rizzo, New York, 11; Devers, Boston, 10; 8 empatados con 9.

BASES ROBADAS. J.Rodríguez, Seattle, 13; Mateo, Baltimore, 12; Mullins, Baltimore, 10; Tucker, Houston, 9; Straw, Cleveland, 8; White, Texas, 8; Anderson, Chicago, 7; Arozarena, Tampa Bay, 7; Merrifield, Kansas City, 7; Ohtani, Los Angeles, 7.

Renglón de lanzadores

JUEGOS GANADOS. Verlander, Houston, 6-1; Blackburn, Oakland, 5-0; Manoah, Toronto, 5-1; Rasmussen, Tampa Bay, 5-1; Ryan, Minnesota, 5-2; Lorenzen, Los Angeles, 5-2; Holmes, New York, 4-0; Cortes, New York, 4-1; Cole, New York, 4-1; Taillon, New York, 4-1; Urquidy, Houston, 4-1; R.López, Chicago, 4-1.

EFECTIVIDAD. Verlander, Houston, 1.22; M.Pérez, Texas, 1.60; Manoah, Toronto, 1.62; Blackburn, Oakland, 1.70; Cortes, New York, 1.70; McClanahan, Tampa Bay, 2.06; Gausman, Toronto, 2.25; Skubal, Detroit, 2.44; Gilbert, Seattle, 2.60; Rasmussen, Tampa Bay, 2.68.

PONCHADOS. McClanahan, Tampa Bay, 74; Cease, Chicago, 71; Ray, Seattle, 68; Montas, Oakland, 66; Gausman, Toronto, 65; Ohtani, Los Angeles, 63; Cole, New York, 62; Cortes, New York, 61; Gilbert, Seattle, 55; Skubal, Detroit, 55.