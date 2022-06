Video | Fernando Tatis Jr.: “Mi recuperación no va al ritmo deseado para nadie”

Fernando Tatis Jr. se reunió con sus compañeros en Chicago este martes, luego de revisar el status de su muñeca lesionada en Arizona con el Dr. Donald Sheridan, el hombre que lo operó el pasado 16 de marzo.

El gerente general del conjunto, Aj Preller hizo referencia del nivel de satisfacción del doctor al revisar la muñeca de Tatis Jr. y las mejoras que ha tenido en el fortalecimiento que ha experimentado.

Lo negativo de todo esto es que no existe una fecha para que el estelar campo corto inicie su proceso de hacer swings, ya que la muñeca no ha sanado lo suficiente para tener ese tipo de actividad.

“Es un sentimiento encontrado, estoy feliz porque vamos progresando, pero estoy un poco triste porque el proceso no va al ritmo que todo el mundo quiere, incluyéndome”, comentó Tatis Jr. a los periodistas en un aparte en el Wrigley Field.

Tatis Jr. ha jugado 273 partidos en su carrera y tiene una línea ofensiva de .292/.369/.596 con 81 cuadrangulares, ha sido nombrado al primer equipo de estrellas de las Grandes Ligas en las últimas dos temporadas.

“Esperamos tenerlo de vuelta, es un asunto de cuándo será”, comentó Preller, que está muy conforme con el trabajo realizado por el personal que ha podido estar en el terreno de juego y que tiene el conjunto en la primera posición del standing, empatados con los Dodgers de Los Ángeles.

Los Padres han utilizado en el shortstop a CJ Abrams (.222) y al coreano Ha-Seong Kim (.182) y aunque sus aportes ofensivos no han sido buenos, el equipo está siendo exitoso en el terreno de juego.

“Ha sido difícil para mí, me siento un poco decepcionado, pero tengo que confiar en los doctores y en el equipo que me apoya con el plan que se ha hecho a largo plazo”, comentó Tatis Jr.

El proceso por el cual ha pasado Tatis Jr. en esta lesión le ha hecho madurar en su forma de pensar sobre las cosas de la vida, “Todo lo que he querido en mi vida, lo he tenido a mi alcance, voy y lo tomo, pero siento que en esta ocasión no ha podido ser así, estoy en un proceso de aprendizaje”.

“La relación entre Tatis Jr. y los Padres es a largo plazo y el conjunto ha decidido ser cuidadoso en este proceso”, argumentó Preller.

El acuerdo entre Tatis Jr. y los Padres es por US$340 millones y 14 años y según las palabras de Preller, el dominicano ha entendido que como están llevando la situación es lo mejor para ambas partes a largo plazo, “si eso significa que vamos a tener que llevar las cosas semana a semana, el entiendo que es lo correcto”, terminó diciendo.