Devers sobre propuesta de Boston: "Sé cuál es mi valor, no me comparen"

Rafael Devers no quiere apresurar las cosas en torno a su futuro económico y apela por colocar números que les permitan pedir en la mesa en función de su desempeño. No quiere que le pongan precio a sus servicios. Devers reitera lo que expresó después del entrenamiento de primavera que esperará hasta que termine la temporada antes de discutir acuerdos.

“No quiero preocuparme por eso. Es por eso que, como mencioné después del entrenamiento de primavera, no iba a hablar sobre ninguna discusión de contrato durante la temporada porque no quiero ese tipo de distracción”, dijo Devers a The New York Times. “Eso es algo que queda entre el equipo y yo”.

A pesar de no querer compartir información sobre el tema, Devers confirmó un informe de de The Boston Globe de que los Medias Rojas usaron la extensión del contrato de Matt Olson por ocho años y US$168 millones con los Bravos como base para las discusiones del contrato.

“[El número inicial de los Medias Rojas] fue bastante similar”, dijo Devers. “Sé mi valor. No quiero que me comparen con nadie más, independientemente de cuál sea el puesto. Soy yo, y quiero que me comparen con eso. Sé cuál es mi valor”.

Devers está listo para ingresar a su último año de arbitraje la próxima temporada y se convertirá en agente libre sin restricciones después de la temporada 2023 si él y los Medias Rojas no pueden acordar una extensión.