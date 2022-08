Pelotero de ligas menores se declara gay abiertamente

Solomon Bates, pitcher de Ligas Menores, informó a través de sus redes sociales su orientación sexual. En su cuenta de Twitter, el lanzador de 25 años de edad, se declaró abiertamente homosexual.

“Siendo gay en el deporte, no sabes qué te espera”, comentó. “Agradezco a los Giants la oportunidad de ser yo mismo, salir y jugar el deporte que amo”, dijo.

Asimismo, el pelotero, quien se encontraba en las sucursales de los Giants, agregó que la novena de San Francisco lo ha puesto en libertad y señaló que decidió hablar de sus preferencias para darle mayores oportunidades a los deportistas de la comunidad LGBT+.

“Aún no puedo creer lo que pasó”, indicó. “Pero no me daré por vencido en lo que hago, trataré de abrirle las puertas a otros atletas gay como yo, seguiré luchando para ser uno de los mejores”.

Por otra parte, Bates habló para Outsports y reconoció que pasó por momentos duros por no hablar de su orientación. Desde 2019, el egresado de USC notificó a sus compañeros de equipo sobre sus preferencias.

“No he sido completamente yo porque me estuve escondiendo de mí”, apuntó. “Soy un hombre masculino que ama el baseball y ahora quiero abrir las puertas para deportistas gays como yo”.

Bates, seleccionado en la octava ronda del Draft 2018, es el segundo jugador de liga menor en declararse abiertamente gay. David Denson lo hizo en 2015.

Los números de Bates

En cuatro campañas en Ligas Menores (no se jugó en 2020 debido a la pandemia por COVID-19), Bates alcanzó el nivel AA. En total, tuvo 93 apariciones, tres como abridor, marca de 17-6, ERA de 4.30 y 219 ponches.