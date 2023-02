Líderes de por vida en estadísticas individuales del Clásico Mundial de Béisbol

El lanzador dominicano Fernando Rodney tuvo siete salvamentos en el 2013, cuando el equipo Quisqueyano ganó el Clasico Mundial de Bésibol, de manera invicta, para que con el logrado en el 2006, sumar ocho y ser el líder en esa fase del juego de pelota.

Los líderes de por vida son publicados en las páginas de MLB.com, bajo la firma de Sarah Langs, que señala que Oliver Pérez con México y Miguel Cabrera con Venezuela, se aprestan a tener cinco participaciones en el clásico, cuando estén en un partido con sus respectivos equipos.

Según su lista, en jonrones Alfredo Despaigne, Cuba comanda con siete. Participó en las ediciones del 2009, 2013 y 2017, conectando uno en el primero y tres en cada uno de los siguientes dos. Tiene slugging de .778 en 17 encuentros de por vida en el WBC. Están próximo en la lista Cabrera y Frederich Cepeda (Cuba), con seis cada uno.

En empujadas, Cepeda, tiene 23, ha participado en 25 partidos a lo largo de las primeras cuatro ediciones; llegó a 23 remolcadas en sus primeros 19 encuentros – antes del final del torneo del 2013. Impulsó ocho rayitas en el 2006, 10 en el 2009 y cinco en el 2013. Le siguen Wladimir Balentien (Países Bajos) y Jorge Cantú (México), 17 cada uno.

Cepeda también es el líder en hits con 32; 31 de ellos durante los primeros tres eventos del Clásico, y sigue siendo el líder histórico. Conectó 10 imparables en el 2006, 12 en el 2009, nueve en el 2013 y uno en el 2017. Carlos Beltrán de Puerto Rico, está segundo con 30.

El líder en dobles es Justin Morneau, Canadá y Cepeda, Cuba, ambos empatados con ocho.

Morneau jugó en las primeras cuatro ediciones del Clásico, pero conectó sus ocho dobles en los primeros tres. En cuanto a Cepeda, parece un buen momento para destacar que el cubano también es líder absoluto en bases alcanzadas con 60 y es segundo en veces al bate con 108, sólo superado por las 115 del Beltrán, quien tiene siete dobles.

En el renglón de triples el también cubanos Yoenis Céspedes comanda con tres. Céspedes no sólo es el líder absoluto de triples, sino que también es primero en cantidad de batazos de tres bases en un solo torneo, luego de dar esos tres en la edición del 2009. Además, lo hizo en apenas seis choques – su mayor cantidad de triples en un período de seis partidos en Grandes Ligas fue de dos. Grégor Blanco (Venezuela), Endy Chávez (Venezuela), Akinori Iwamura (Japón), Gift Ngoepe (Sudáfrica) y Jimmy Rollins (Estados Unidos), dos cada uno.

Como líder en bases robadas está Tsuyoshi Nishioka, Japón; Ichiro Suzuki, Japón y Jimmy Rollins, Estados Unidos, todos empatados con cinco.

Todas las bases robadas de Nishioka fueron en el 2006, siendo la mayor cantidad en un solo torneo. Ichiro y Rollins se estafaron cinco cada uno a lo largo de dos Clásicos. Las más proximos son Beltrán, Javier Báez (Puerto Rico), Yasuyuki Kataoka (Japón) y Randolph Oduber (Países Bajos), cuatro cada uno.

En victorias está liderando Daisuke Matsuzaka con seis. Ésta es una de las instancias en las que las victorias son realmente importantes, en especial cuando has hecho seis aperturas de por vida en el WBC y las has ganado todas. No es sólo 6-0, es 6-0 sin siquiera haber salido de un partido sin decisión.

El dominicano Edison Voquez figura entre los líderes de pitcheo en Clásido Mundial de Béisbol. (FUENTE EXTERNA)

Están en segundos Markwell, Javier Vázquez (Puerto Rico) y Pedro Strop (República Dominicana en el 2013, Países Bajos para el 2023), tres cada uno.

En el renglón de ponches está liderando Daisuke Matsuzaka de Japón con 23. Matsuzaka lanzó en cada uno de los primeros Clásicos, logrando efectividad de 1.95 en 27.2 entradas. En el 2009 ante Cuba en la segunda ronda, tiró seis tramos en blanco con ocho ponches. Están próximo a él Yu Darvish (Japón) y Edinson Vólquez (República Dominicana), 20 cada uno.