Elly de la Cruz proyectaba un 87% de llegar a MLB al apelar a crédito

Elly de la Cruz, con su impresionante estreno en las Grandes Ligas, ha puesto en los titulares a la empresa Big League Advantage, que ofrece facilidades de crédito a los jugadores a cambio de porcentajes futuro por sus salarios en las Grandes Ligas.

Michael Schwimmer, el presidente de la plataforma, explicó en una entrevista con Actionnetwork.com que la empresa ha levantado inversión por US$244 millones, pero que solo ha recuperado US$50 MM. Y que la mayoría de jugadores se acercan a ellos para acceder al crédito.

"Les puedo decir que cuando (De la Cruz) firmó con nosotros, sus probabilidades de ser un jugador de Grandes Ligas por menos de tres años era del 87%. Cuando obtuvimos a Fernando Tatis Jr., lo cambiaron por James Fields", dijo Schwimmer, que rechazo decir el monto entregado al prospecto de los Rojos.

Puso el ejemplo de Yermín Mercedes, a quien la cadena HBO hizo un reportaje a raíz de su explosión en la MLB en 2021 y su vínculo con BLA. Dos años después, Mercedes juega en la liga venezolana.

"Siempre escuchamos que nos estamos aprovechando de los jugadores. No podría haber nada más lejos de la verdad. Damos dinero a los jugadores, ellos deciden cuánto quieren devolvernos. Si lo logran, lo hacemos bien. Si no lo hacen, no es un préstamo, por lo que no tienen que devolvérnoslo. Este negocio tiene una cola muy larga", dijo Schwimmer, un exlanzador que puso a operar BLA en 2016.

El modelo de negocios de BLA y otras plataformas similares ha sido criticado por el sindicato de peloteros de la MLB, que entiende puede generar conflictos de intereses.

Schimmer explicó que en la actualidad tiene 530 atletas bajo contrato.