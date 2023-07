Vitelio Mejía apoya la expansión de la pelota invernal en Puerto Plata

La pelota invernal dominicana celebró su primer campeonato de otoño-invierno, y bajo luces en el 1955, con los cuatro equipos tradicionales, Tigres del Licey, Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas y Estrellas Orientales.

La Liga de Béisbol Invernal Dominicana, tuvo su primera expansión en el 1983, por un decreto presidencial, Caimanes del Sur (San Cristóbal) y los Toros del Este (La Romana) se constituyeron en los nuevos integrantes de LIDOM en ese momento, y en la temporada 1996-97 llegaron los Gigantes del Cibao para ocupar el puesto de los Caimanes que recesaron al final de la temporada 1988-89.

"El primer día que llegué aquí dije, si los negocios no tienen como objetivo crecer, no tienen razón de ser", expresó Mejía a Diario Libre y dejó claro que no será algo impuesto por ley o decreto, "a la liga no se llega ni con un decreto, ni con una ley."

Al ser cuestionado sobre el porque no se ha dado la expansión, Mejía contestó que no se han dado las condiciones idóneas.

Desde hace años se contempla a lo externo de la liga, una expansión de uno o dos equipos, el más serio proyecto en ese sentido lo constituye la posibilidad de que Puerto Plata tenga una franquicia.

¿Que se necesita?

Un proyecto bien planteado, que sea financieramente sostenible, solvencia económica para poder operar y un estadio, según palabras de Mejía.

Los primeros pasos que se están dando en ese sentido en Puerto Plata, son de carácter inmobiliario, el remozamiento del estadio José Briceño arrancó en el mes de septiembre del año pasado con la entrega de los fondos para iniciar los trabajos.

El costo de admisión para un nuevo equipo no ha sido determinado por los actores, pero Mejía expresó que el tiene un monto en su cabeza para ingresar.