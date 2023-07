Los Mets enviarían a Scherzer a los Rangers

Los Mets acordaron el sábado intercambiar al lanzador Max Scherzer a los Rangers, pendiente de la aprobación de Scherzer, reportó ESPN citando una fuente, confirmando varios informes.

Scherzer, que tiene una cláusula de no canje en su contrato, tiene marca de 9-4 esta temporada para los Mets, que han decepcionado tras una temporada baja de gastos. Tiene 121 ponches en 107.2 entradas y 19 aperturas, pero no ha podido mantener competitivos a los Mets en la congestionada carrera por el comodín de la Liga Nacional.

A principios de esta semana, quizás como una señal de lo que vendrá, Scherzer se refirió a la decisión de Nueva York de cambiar al relevista David Robinson. Mandaron al taponero a los Marlins por dos prospectos novatos.

"Decepcionado. Quiero decir, obviamente, nos pusimos en esta posición. No hemos jugado lo suficientemente bien como equipo", dijo Scherzer. "He tenido algo que ver con eso de por qué estamos en la posición en la que estamos. No puedes enojarte con nadie más que contigo mismo, pero apesta".

Scherzer, que tiene una opción de jugador valorada en $43.3 millones de dólares para la próxima temporada, dijo el viernes que esperaba tener conversaciones con el propietario de los Mets, Steve Cohen, y la oficina principal del equipo antes de la fecha límite de canjes del martes.

"Tienes que hablar con los jefes. Tienes que entender lo que ven, lo que van a hacer", dijo Scherzer. "Es lo mejor que puedo decirte. Te dije que no iba a comentar sobre esto hasta que Steve fuera a vender. Cambiamos a Robertson. Ahora tenemos que tener una conversación".

Nueva York abrió la temporada con una nómina récord de $343 millones.