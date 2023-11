Las Águilas emiten señales de vida ante el Licey

Diecisiete días y 10 juegos más tarde, las Águilas encontraron la tecla que pone a vibrar a su vasta afición.

La noche del miércoles en el Quisqueya, donde habían ganado por última vez el 29 de octubre, el equipo amarillo puso fin a su racha de nueve derrotas, se impuso en otro choque de fotofinish ante el Licey en un resultado que representa un tanque de oxígeno y que puede ser un punto de inflexión.

La novena cibaeña remontó para ganar a los Tigres 3-2; lo hizo ante el lanzador que más lo ha dominado en el último lustro, César Valdez, en una noche donde su talón de Aquíles, el relevo, dejó en cuatro hits en seis innings al conjunto que dirige José Offerman (11-9). El Licey bajó al tercer lugar.

Se trata de la primera victoria en cuatro partidos del conjunto bajo las riendas de Tony Peña y llega al partido 20 de la fase regular con marca de 6-14, todavía en el sótano, pero con espacio para soñar con la épica en los próximos 30 encuentros.

Los bates aguiluchos despacharon 10 imparables sobre el terreno del Quisqueya y negociaron cuatro boletos en una noche donde hasta en la última entrada tuvieron espacio para ampliar la pizarra al llenar las bases sin outs, aunque no anotaron.

La defensa volvió a activar las alarmas, con tres errores.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/11/15/photo-2023-11-15-23-13-38.jpg Los bates amarillos batearon 10 imparables. (FÉLIX LEÓN)

Yadiel Hernández disparó doblete productor de dos vueltas, mientras que Jerar Encarnación y Yairo Muñoz también conectaron un par de imparables para encabezar el ataque.

Dinelson Lamet abrió por los cibaeños y trabajó tres entradas de solo un hit, una vuelta, dos bases y tres ponches. Luego pasaron por el montículo el Alfredo Simón, con un relevo de 2.1 entradas, Pedro Payano (1.1), Leuris Gómez (1.1) y Osvaldo Bidó tiró el noveno para apuntarse su primer rescate.

Ganó Simón (1-0) y perdió Valdez (0-4), en un arranque inusual, aunque tuvo una salida de calidad. El veterano trabajó seis entradas de ocho hits, tres carreras, una base y cinco ponches.

Por los azules, Mel Rojas Jr., jonroneó y Francisco Mejía se fue de 4-2.

Las carreras

Los felinos se adelantaron al cierre del segundo ante Dinelson Lamet. Con un out, Domingo Leyba se ponchó, pero Francisco Peña no pudo retener el lanzamiento y el corredor llegó a la inicial. Luis Barreras sacó rola que el torpedero Christopher Morel pifió, y Michael de León sacó rodado a segunda, se produjo el out en la intermedia, pero Leyba anotó.

En el cuarto, las cuyayas dieron vuelta a la pizarra ante Valdez. Tras Elehuris Montero poncharse, Jonathan Villar disparó sencillo al jardín izquierdo, Jerar Encarnación le siguió con hit al derecho y Yadiel Hernández despachó un doblete al central que remolcó dos vueltas. Yairo Muñoz produjo la otra anotación con imparable al derecho.

No fue sino hasta el séptimo que el pitcheo aguilucho permitió otra vuelta, el cuadrangular con las bases limpias de Mel Rojas Jr., ante Pedro Payano.