Wander Franco: La complicada situación en los Estados Unidos

La situación de Wander Franco en los Estados Unidos acaba de complicarse, luego de que la cadena internacional ESPN, en inglés, presentara un resumen detallado del expediente de 600 páginas que presentó el ministerio público en el conocimiento de las medidas de coerción en contra del torpedero de los Rays de Tampa Bay.

La forma en que son presentados estos detalles, como lo hizo Diario Libre hace varias semanas, pero ahora enseñado al público de los Estados Unidos, así como a las 30 organizaciones de Grandes Ligas y la oficina del Comisionado, podría complicar la situación de Franco en sus aspiraciones de volver al terreno de juego con el equipo de Tampa Bay.

Franco tiene pendiente un proceso penal en la República Dominicana, con una acusación de explotación comercial y lavado de activos, por el abuso de la menor de 14 años de Puerto Plata, situación que lo mantiene en lista restringida en los Estados Unidos desde julio del año pasado. Con estos nuevos detalles presentados a su organización, a MLB y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a través de su consulado en el país le otorga un visado, parece complicar aún más la situación del jugador de 22 años de edad.

En su primer párrafo, el trabajo resalta las conversaciones que sostuvo Franco con la menor vía Whatsapp e inclusive cita textos que alegadamente compartía el pelotero con la joven. "Mi niña, si mi equipo se da cuenta de esto, me meteré en problemas. Es una regla de todos los equipos que no podemos conversar con menores, y como quiera me tomé el riesgo y me gustó".

Franco fue arrestado el 1 de enero luego de seis meses de investigación y no comparecer ante el pedido de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de la República Dominicana.

El expediente del caso consta de alrededor de 600 páginas y fue manejado por medios de comunicación tanto nacionales como internacionales e incluye transcripciones de entrevistas con la joven y sus familiares, así como conversaciones entre la joven y el jugador.

El abogado de Franco, con base en Estados Unidos, Jay Reisinger le declaró a ESPN que ellos tenían ciertas dudas con la autenticidad de una serie de documentos contenidos en el archivo de la procuraduría y que estaban consultando con los representantes legales de Franco en el país, con la finalidad de tomar acciones legales en respuesta.

El caso de Franco ha sido considerado como complejo, en virtud de los alegatos, que incluyen la participación de la madre de la menor, que enfrenta cargos de lavado de dinero, por alegatos de haber recibido regalos de Franco como pago por el silencio y explotación sexual de una menor.

Según los reportes, la relación entre la menor y la madre es sumamente tóxica, al punto de que la menor expresa "no la veo como una madre, una madre no hace lo que ella me ha hecho a mí", le dijo la menor a una psicóloga.

Diversos medios internacionales se han hecho eco de los trabajos realizados en la prensa nacional y del extenso trabajo escrito por el portal ESPN sobre la situación y los fans han opinado al respecto masivamente y es tema de conversación diaria para personas que siguen o no de cerca la actividad deportiva.

Ni los Rays de Tampa, ni la MLB han hecho público su parecer sobre la situación que afecta al jugador, en virtud de que existe una investigación en marcha.

Franco dejó la escuela a los 12 años de edad con la finalidad de perseguir su sueño y una carrera como pelotero profesional a tiempo completo, al igual que sus tíos Erick y Willy Aybar, firmó al profesionalismo por un bono de US$3.8 millones y debutó en Grandes Ligas en el 2021, con solo 20 años de edad.

El conjunto de Tampa le dio una extensión de contrato de 11 años y US$182 millones, con solo 70 juegos de experiencia en MLB, y ahora es incierto si él podrá honrar lo que le resta de ese acuerdo. Si no puede jugar por estar en la cárcel, el equipo se puede salir del compromiso, basados en la cláusula 7. (b)(1) de los contratos de jugadores de Grandes Ligas que reza "este contrato puede ser finiquitado, si el jugador en cualquier momento falla, se niega o rehusa tener una conducta adecuada dentro de los estándares de un buen ciudadano".

Hasta que no arranque el juicio, Franco tiene potestad para dejar el país, cumpliendo sus visitas mensuales para chequeo con la policía, y su caso puede ser tratado de dos maneras, según el juez, Romaldy Marcelino, que sugirió que Franco enfrente cargos de abuso psicológico y sexual, sugiriendo que el proceso es más severo por ser un jugador de pelota, aunque otros entienden que debe enfrentar cargos de violación, explotación sexual y lavado de dinero.

Por el momento, todo el mundo está a la espera del resultado final de todo este proceso, incluyendo a la joven que alegadamente ha sido maltratada.