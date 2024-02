El panameño Johan Camargo es uno de esos peloteros que ha participado en la pelota invernal dominicana y que por una razón u otra está vistiendo un uniforme que no es del representativo de la LIDOM en esta edición de la Serie del Caribe.

Camargo vino por primera vez a la República Dominicana en el 2016 para vestir el uniforme de las Águilas Cibaeñas y a partir de ahí se enamoró de la pelota dominicana y del uniforme amarillo del representativo de Santiago.

“Por ahora no, por ahora no, hasta cierto aviso, y no es que me le esté negando, sé que es un negocio un trabajo; yo sigo siendo amarillo de corazón”, le contestó Camargo al periodista Luis Tomás Rae Barrett de Diario Deportivo en una entrevista realizada en el LoanDepot Park donde se celebra la Serie del Caribe 2024, sobre la posibilidad de vestir algún otro uniforme en el país.

Camargo tuvo una corta participación con las Águilas en la pelota dominicana, solo participó en seis partidos antes de que el equipo quedara eliminado de la competencia terminando en la quinta posición de la tabla.

El panameño se había mencionado para reforzar al equipo en una etapa temprana de la Serie Regular y terminó llegando al país en la parte final de la misma, cuando el equipo estaba prácticamente descartado de la contienda con la salida del roster del jugador dominicano de Grandes Ligas, Christopher Morel, lo que indica que en un momento de la temporada salió de la planificación del conjunto mamey.

La descalificación de las Águilas le permitió al panameño jugar por primera vez en su país e inclusive ser compañero de equipo de su hermano.

“Orgulloso de estar con mi país, la verdad un momento muy esperado, contento con todo lo que está pasando”, comentó sobre la experiencia de jugar en su país.

Camargo considera que el equipo de Chiriquí es una familia, “todos somos Panamá y creo que eso lo llevamos en el corazón y representando en grande”.

No ha conectado de hit

El panameño Johan Camargo al arrancar el partido del lunes por la noche, no había conectado de hit en 11 turnos al bate, con una carrera anotada y una empujada, había recibido dos bases por bolas y se había ponchado en una ocasiones.

Pese a este desempeño por debajo del promedio el conjunto de Chiriquí se mantenía invicto.